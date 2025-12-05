"هيئة الشارقة للكتاب" تستعرض التجربة الثقافية الإماراتية والعربية في معرض المكسيك

الشارقة في 5 ديسمبر/ وام / فتحت "هيئة الشارقة للكتاب" خلال مشاركتها في معرض المكسيك الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 7 ديسمبر الحالي آفاق التعاون والعمل المشترك بين الحراك الثقافي الإماراتي ونظيره المكسيكي واللاتيني حيث استعرضت تجربة الشارقة في بناء مجتمعات المعرفة وقيادة مشروع تنموي قائم على الحوار الثقافي والاستثمار في وعي الأفراد والمجتمعات.

وعقدت الهيئة خلال المعرض الذي يعد أحد أكبر وأهم معارض الكتاب في أمريكا اللاتينية 30 اجتماعاً مهنياً مع نخبة من المؤسسات الثقافية والناشرين والهيئات الحكومية المعنية بصناعة المعرفة والإبداع بهدف استكشاف مشاريع تعاون جديدة وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات التي تسهم في دعم حركة الترجمة والنشر ونقل المحتوى العربي إلى اللغات العالمية.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إن بناء جسور فاعلة ومتينة مع مدن وبلدان العالم يعد واحداً من الركائز الأساسية التي استند عليها مشروع الشارقة الثقافي بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الشارقة تؤمن بأن حضورها في معارض الكتب الدولية هو تمثيل حيّ للثقافة العربية والإماراتية وتعزيز لحجم حضورها ومساهمتها في النتاج الإبداعي والمعرفي العالمي.

وأضاف أنه في كل مشاركة دولية للهيئة نلمس حجم الاهتمام الأجنبي بمشروع الشارقة الثقافي ونرى تقدير كبريات المؤسسات والمثقفين بما يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة من مشروع تنموي قائم على الاستثمار بالكتاب واستعادة دوره التاريخي في تعميق العلاقات بين الشعوب والحضارات وهذا ما تجسد في الإقبال الجماهيري من الزوار على النسخة الإسبانية من كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة "محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس" الذي يعرضه جناح الهيئة المشارك في المعرض.

وتضمنت سلسلة الاجتماعات لقاء مع أليخاندرا تشاكوف ريتشي رئيسة قسم الأدب والتراث ورئيسة "برنامج تشيلي لدعم الترجمة للناشرين الأجانب" في إدارة الثقافات والفنون والتراث والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية التشيلية تلاه اجتماع مع فانينا كولاجيوفاني منسقة قطاع النشر في سوق الصناعات الإبداعية الأرجنتينية.

كما عقدت الهيئة اجتماعاً مع فيرونيكا مندوزا المديرة التنفيذية لمكتبة كارلوس فوينتس في جامعة غوادالاهارا تلاه اجتماع مع كلٍّ من مونيكا غانتسنمولر مديرة قسم تطوير الأسواق في الفنون الكاتالونية قطاع الكتاب التابع للمعهد الكاتالوني للمؤسسات الثقافية وخواكين بيخارانو روديناس مدير منطقة الكتاب في المؤسسة نفسها.

واجتمعت الهيئة كذلك بممثلين عن اتحاد جمعيات الناشرين في إسبانيا خوسيه مانويل أنتا وفرناندو بنثو وعقدت اجتماعاً مع فيليب هونسيكر أمين رابطة الناشرين في غواتيمالا تلاه اجتماع مع كريستيان رايونه رئيس مؤسسة الكتاب ولقاء مع أنطونيو ألونسو المدير العام لاتحاد الناشرين المكسيكيين واجتماع مع إيميرو إرنان أريستيثابال الرئيس التنفيذي لرابطة الناشرين الكولومبية ولقاء مع أوسكار كاستييو روخاس رئيس رابطة الناشرين في كوستاريكا.

ونظمت الهيئة لقاء مع إيسيكيل مارتينيث المدير العام لمعرض كتاب بوينس آيرس الدولي للكتاب تبعه اجتماعاً مع ممثلي معرض مونتيري الدولي للكتاب رافائيل إدواردو غارثيا غونثاليس وهينوك دي سانتياغو دولشيه تلاه لقاء مع كلٍّ من أدريانا آنخِل المديرة العامة لمعرض بوغوتا الدولي للكتاب.

كما عقدت الهيئة اجتماعاً مع كلوديا نيرا بيرموديث مديرة مهرجان أمريكا الوسطى واجتماعاً مع خوسيه دييغو غونثاليس مندوزا المدير الفني للمنظومة التحريرية للمركز الإقليمي لتشجيع الكتاب في أميركا اللاتينية والكاريبي التابع لليونسكو ولقاء مع غابرييلا بيريث رئيسة لجنة معرض كتب الأطفال في بوينس آيرس ولقاء مع ممثلي معرض نيويورك الدولي للكتاب وديخانيرا ألفاريس المديرة العامة للمعرض وخوسيه هيغيرا لوبيث رئيس المعرض.

كما تضمن برنامج مشاركة الهيئة في المعرض تنظيم عدد من حفلات الاستقبال لوفود عدة دول ومدن منها كندا وتشيلي وإقليم كاتالونيا الإسباني ومدينة بولونيا الإيطالية إلى جانب حفلات استقبال الأرجنتين ومعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب ودور النشر المستقلة إضافة إلى المشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ60 لتأسيس دار نشر "هاشيت".