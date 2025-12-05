"طرق دبي" تطلق الموسم السادس من مبادرة “الأمان من أول رحلة”

دبي في 5 ديسمبر/ وام / أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الموسم السادس من مبادرة “الأمان من أول رحلة”، بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الصحة في دبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وشملت المبادرة توزيع 500 مقعد للأطفال حديثي الولادة في 26 مستشفى بدبي، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54 خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الحالي، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية منذ اللحظة الأولى لولادة الطفل.

وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن المبادرة تُسهم في تحقيق مؤشرات إستراتيجية السلامة المرورية للإمارة، وتدعم رؤية الهيئة في “الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام”، مشيراً إلى أن مبادرة “الأمان من أول رحلة” تُعد نموذجاً رائداً للتعاون بين حكومة دبي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بما يجسد مسؤولية الهيئة في نشر الوعي المروري، انسجاماً مع توجهات منظمة الصحة العالمية بشأن أهمية استخدام أنظمة التقييد في المركبات لحماية الأطفال وتقليل نسب الإصابات.

وأضاف أن المبادرة تُجسّد حرص الهيئة على تقديم مقعد الطفل في المركبة كهدية لكل مولود جديد خلال احتفالات عيد الاتحاد، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي والمستشفيات لتحديد الأعداد المتوقعة من المواليد وضمان كفاءة التوزيع، منوهاً بأن المقاعد المخصصة للأطفال تقلل خطر الوفاة في الحوادث بنسبة 71% للرضع و54% للأطفال بين عامٍ وأربعة أعوام، وفقاً لإدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة الأمريكية.

وأشار إلى أن المبادرة شهدت نمواً ملحوظاً منذ انطلاقها قبل خمسة أعوام، حيث ارتفع عدد المقاعد الموزعة من 200 مقعد في عامها الأول إلى 500 مقعد هذا العام، إلى جانب زيادة عدد المستشفيات المشاركة من 17 إلى 26 مستشفى، بما يعكس توسع نطاق أثر المبادرة في المجتمع.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات أولياء الأمور إلى الالتزام بإرشادات استخدام مقاعد الأطفال في المركبات لضمان أعلى مستويات الأمان، وفي مقدمتها اختيار المقعد المناسب للعمر والوزن، التأكد من اعتماده دولياً.