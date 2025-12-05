"بيئة رأس الخيمة" تنفذ حملات رقابية لضمان الالتزام باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة

رأس الخيمة في 5 ديسمبر/ وام / نفذت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة حملات تفتيش ورقابة على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف التأكد من التزام منافذ البيع باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة وذلك وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام الأكياس في إمارة رأس الخيمة، ووفقا للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.

وتستهدف الحملات متابعة التزام المنشآت بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بكافة أنواعها، بما في ذلك الأكياس القابلة للتحلل كونها ضمن المواد المندرجة تحت الحظر بحسب القرار الوزاري واستبدالها ببدائل قابلة لإعادة الاستخدام دعما لتوجهات الدولة والإمارة في الحد من النفايات الناتجة عن المنتجات أحادية الاستخدام وتعزيز حماية البيئة المحلية.

وخلال الحملات تم رصد مخالفات أكياس بلاستيك عدد 117مخالفة، فيما بلغ إجمالي زيارات التفتيش التي أجريت 937 زيارة.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمنشآت غير الملتزمة، حرصا على التطبيق الفعال للقانون، ودعما للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الممارسات المسؤولة وبناء مجتمع واع يحافظ على بيئة نظيفة وصحية للجميع.