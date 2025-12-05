"كهرباء ومياه دبي" تبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا بمجالات الاستدامة والطاقة النظيفة

دبي في 5 ديسمبر/ وام/ بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي سبل تعزيز التعاون مع إيطاليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والمبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والابتكارات الإيطالية في تقنيات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، وسعادة إدواردو نابولي، القنصل العام الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية.

وأكد معالي سعيد الطاير خلال اللقاء، حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على التعاون والترحيب بالشركات الايطالية والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكارات والاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع جهود الهيئة ومبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دفع مسيرة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتحدث عن استثمارات الهيئة في أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة وتقنيات الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة وضمان اعتمادية إمدادات الطاقة، بما في ذلك استخدام العدادات الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أعرب الوفد الإيطالي عن تقديره للجهود الرائدة التي تبذلها دبي في الاستدامة، كما أثنى على إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، معربا عن الحرص على تعزيز فرص التعاون المستقبلي وبناء شراكات إستراتيجية تساهم في دفع عجلة التطور والابتكار في القطاعات الحيوية.