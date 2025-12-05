"مينا للطاقة" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التعاونيات الإندونيسية

جاكرتا في 5 ديسمبر / وام / وقعت "مينا للطاقة" التابعة لمجموعة ميركنتيل آند مارايتيم التي تتخذ من دبي مقراً لها مذكرة تفاهم مع وزارة التعاونيات في جمهورية إندونيسيا، والمجلس الإندونيسي للتعاونيات بهدف تنسيق الاستثمار والشراكة لتطوير منظومة زيت الطهي المستعمل عبر التعاونيات في إندونيسيا.

وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير منظومة وطنية لجمع زيت الطهي المستعمل ومعالجته في مختلف أنحاء إندونيسيا على أساس الحركة التعاونية بحيث تصبح التعاونيات الفاعل الرئيسي في سلسلة القيمة لزيت الطهي المستعمل وبما يؤسس لشراكة طويلة الأمد بينها وبين إحدى أكثر مجموعات الطاقة الخاصة نشاطاً في دولة الإمارات.

كما يساهم هذا التعاون في دعم منظومة الوقود المتجدد في دولة الإمارات حيث تعمل شركة مينا بايوفيولز التابعة لمجموعة ميركنتيل آند مارايتيم على تطوير أول منشأة تجارية لإنتاج وقود الطيران المستدام في الفجيرة.

وتعد شراكات توريد المواد الأولية المستدامة مثل زيت الطهي المستعمل عنصراً أساسياً في دعم خارطة طريق وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وقال مرتضي لاكهانى المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ميركنتيل آند مارايتيم: تمثل مذكرة التفاهم خطوة أولى مهمة وستواصل شركة مينا، الاستثمار في التعاونيات وفي القطاعات التي طالما كانت مهملة من قبل المستثمرين بما في ذلك تطوير منظومة زيت الطهي المستعمل مضيفا أن تركيز الشركة لا يقتصر على ضخّ رأس المال فحسب بل يشمل بناء سلاسل قيمة حقيقية وشفافة وشاملة بالتعاون مع شركائها المحليين في مختلف أنحاء إندونيسيا.

من جانبه قال معالي فري جوليانتونو وزير التعاونيات في جمهورية إندونيسيا: أنه من خلال هذا التعاون سيتم تشجيع التعاونيات على الارتقاء في سلسلة القيمة والانضمام إلى منظومة حديثة ورقمية متصلة بالأسواق العالمية وستعمل الحكومة على توفير السياسات والتسهيلات اللازمة لكي تنمو التعاونيات بشكل صحي، مع تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية للمجتمع في الوقت نفسه.

ومن جانبه قال بامبانغ هاريادي رئيس المجلس الإندونيسي للتعاونيات: سيلعب المجلس دوراً في تحديد التعاونيات المؤهلة للانضمام، بما يتيح لأعضائها الحصول على فرص تمويل أفضل، وبرامج إرشاد وتوجيه، وترتيبات شراء أكثر استقراراً وأمناً.