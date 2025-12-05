انطلاق فعاليات مهرجان "شتانا في حتّا"

دبي في 5 ديسمبر/ وام / بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وفي إطار حملات "#وجهات_دبي، تنطلق اليوم أعمال "مهرجان #شتانا_في_حتّا" بتنظيم "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتستمر في استقبال الزوار حتى 28 ديسمبر الحالي على امتداد "بحيرة ليم" بمساحة 3 هكتارات بإطلالة جبلية خلابة، وبرنامج حافل بالأنشطة والفعاليات العائلية المتميزة.

وأشارت شيماء السويدي، مدير براند دبي، إلى أن مهرجان "شتانا في حتّا" هذا العام يؤسس على النجاح الكبير الذي حققته دورته السابقة في منطقة بحيرة ليم، والتي استقطبت أكثر من 650 ألف زائر على مدار قرابة شهر كامل من الفعاليات التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أن الإعداد لهذه النسخة رُوعي فيه الحفاظ على التنوّع والشمولية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، عبر تعزيز الوعي بما تتمتع به حتّا من مقومات جذب سياحي وثقافي.

وأوضحت أن مقر الحدث تم تصميمه بأسلوب تتوزع فيه الأنشطة التي تناسب أفراد الأسرة من كافة الأعمار، مشيرةً إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم فرصة لاستكشاف جمال الطبيعة في حتّا وثراء مشهدها الثقافي والتاريخي عبر تجارب تُشعر الجميع بأنه جزء من قصة نجاح، عنوانها الانطلاق نحو مستقبل تتعزز فيه جودة الحياة.

ويوفر المهرجان مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات لتحقيق راحة الزوار بما في ذلك غُرف الصلاة، والمطاعم والكافيهات ومواقف السيارات، وخدمة صف السيارات، إضافة إلى العديد من منافذ بيع المنتجات المتنوعة وغيرها من الخدمات التي تتكامل في جعل الزيارة تجربة لا تنسى، لاسيما في موسم الشتاء الذي يشهد إقبالاً كبيراً لزيارة حتّا من داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا أن الحدث مع تكامل فعالياته يشكل مناسبةً مجتمعيةً تحظى باهتمام كبير من قبل سكان حتّا، وأهل الإمارات وكذلك الزوار من دول الخليج، حيث روعي أن يكون توقيت المهرجان متوافقاً مع فترة العطلة المدرسية، بما يتيح فرصة أكبر للعائلات للاستمتاع بفعاليات المهرجان.

وأضافت: حرصت اللجنة التنظيمية للمهرجان أن يجمع بين الترفيه والتثقيف، بأجندة شاملة تضم أكثر من 150 ورشة عمل وما يزيد على 30 فعالية للكبار والصغار طوال فترة المهرجان كذلك سيكون هناك تحفيز للصغار على أن يكون لهم في المستقبل مشاريعهم الخاصة، فمن خلال تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة سيشارك أربعة مشاركين من أهالي حتّا في مسابقة "التاجر الصغير"، بهدف تشجيع روح المبادرة وثقافة العمل والإبداع لدى الصغار.

من ناحية أخرى سيكون هناك أكثر من 100 عرض إبداعي وحلقات لبرامج تلفزيونية متميزة على المسرح الرئيسي.

وفي إطار حرص براند دبي على دعم المشاريع الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي"، وتنويع الخدمات المُقدمة من خلال المهرجان، يشارك في "شتانا في حتّا" ضمن الدورة الحالية 30 مشروعاً يعود نصفها إلى رواد أعمال من أهالي حتّا، بينما يعود النصف الآخر إلى رواد أعمال من حول دبي، لتسليط الضوء على تلك المشاريع والتعريف بأعمالهم والترويج لمنتجاتهم، تأكيداً على تعزيز فرص نموها، بينما سيمكن للزوار المدينة تناول المأكولات من المطاعم المحلية المشاركة ضمن منطقة "بكل فخر من دبي".

وبالإضافة إلى 30 فعالية متنوعة، تتخلل أجندة "شتانا في حتّا" فعاليات مجتمعية بتجارب فريدة منها فعالية "الطبخ والتخييم" وفعالية "تصوير النجوم" وفعالية الحياة التقليدية في مزارع حتّا، المخصصة للأطفال وتجمع بين معايشة أساليب الحياة القديمة بشكل ممتع وجذاب، كما يشارك في المهرجان مطعم "هوم بيكري" الذي يُعد أحد أشهر المطاعم في دبي.

وسيخصص المهرجان هذا العام مناطق واسعة للأطفال ببرنامج حافل من الأنشطة والفعاليات المصممة لإدخال السعادة على نفوسهم، عبر ورش عمل تشمل التدريب على مهارات إبداعية، كما سيضم المهرجان للمرة الأولى، حديقة حيوان مصغّرة تشمل مجموعة من الطيور والحيوانات مثل البوني والغزلان والماعز والصقور والببغاوات والأرانب وغيرها.

وستضفي منطقة الألعاب الشتوية مزيداً من أجواء المرح والمغامرة على المهرجان، حيث صُممت لتقديم تجارب شائقة وتفاعلية تخلق أجواء حماسية لدى الأطفال من جميع الأعمار، ويمكن للزوار اختبار مهاراتهم على لعبة الرافعة البشرية، والقفز بالحبال، أو التنافس في مضمار سيارات التصادم في تجربة حافلة بالطاقة والذكريات التي لا تُنسى، كذلك سيضم المهرجان مجموعة من الألعاب المهارية المناسبة للكبار والصغار.

ولإضافة مزيد من أجواء التشويق والمرح، سيشهد المهرجان هذا العام إضافة "غرفة المتاهة" والتي ستتضمن ألعاباً مصممة خصيصاً لمهرجان حتّا الشتوي، تجمع بين المغامرة والعمل الجماعي وتنمية مهارات حل المشكلات، ضمن تصميم مُستلهَم من تراث حتّا وبيئتها الطبيعية.

ويضم المهرجان "منطقة الألعاب العملاقة" قرب المدخل ليمثل بدايةً مُرحّبةً ومُبهجةً للحدث العائلي، بأسلوب مبتكر يجمع بين الحنين إلى الماضي والمرح، وستشمل نماذج ضخمة الحجم من ألعاب الطاولة التقليدية، مثل الشطرنج، والداما، وكونيكت فور، والسلم والثعبان، ما يُشجّع على قضاء العائلات أوقاتاً تسودها البهجة.

وستكون منطقة ورش العمل بمنزلة مركز إبداعي للأطفال والكبار على حد سواء، بأجندة حافلة بالأنشطة التفاعلية الجذابة طوال فترة المهرجان، وسيتم تنظيم أكثر من 150 ورشة عمل في الهواء الطلق، مع إطلالة خلابة على بحيرة ليم وساحة المهرجان المحيطة، وتقدم فرصة للزوار سواء الصغار أو الكبار، لتعلم مهارات الحرف اليدوية والفنون المستوحاة من جمال البيئة الطبيعية لمنطقة حتّا من خلال مجموعة متميزة من الخبراء من أهل حتّا، ما يجعلها واحدة من أكثر مناطق المهرجان إثراءً وإلهامًا.

وبرعاية "كاميليشيس" سيكون "المجلس" المكان المثالي لكبار المواطنين لقضاء بعض الوقت في الحديث وإتاحة المجال لاستحضار بعض الصور المرتبطة بمنطقة حتّا من الذاكرة، والاسترخاء مع إطلالةٍ ساحرة على فعاليات المهرجان، وقد صُمِّمَ المجلس بأسلوب يعكس الطابع المميز للمجلس الإماراتي.

وفي لمسة جمالية تزيد مقر المهرجان بهاءً، ستتم إضاءة المنطقة الجبلية المحيطة بمقر المهرجان باستخدام تقنيات جديدة ومبتكرة، كما ستتم إضاءة الجسور التي تتوسط بحيرة ليم بإضاءات مُبدعة وبتصاميم مبتكرة مستوحاة من الطبيعة والتراث، حيث ستتحول الجسور إلى مسارات متوهجة بالأضواء البديعة بأنماط وألوان ديناميكية، ما يضيف إلى رونق المهرجان ويضفي مزيداً من اللمسات المبدعة على المكان.

ويتوسط مقر المهرجان على ضفاف بحيرة ليم، المسرح الرئيسي والذي تم تصميمه بأسلوب بسيط مستوحى من طبيعة حتّا الجبلية، وشعارها، ما يتيح خلفية أنيقة وهادئة لعروض شيقة سيستضيفها المسرح طوال فترة المهرجان، ويتجاوز عددها 100 عرض، وحلقات عدد من أكثر البرامج التلفزيونية شعبيةً مقدمة من "مؤسسة دبي للإعلام" والعديد من العروض الثقافية والترفيهية المبتكرة، المصممة خصيصاً بأسلوب يناسب الزوار من العائلات، حيث يتسع المسرح لنحو 500 من الحضور.

ومع عودة مهرجان شتانا في حتّا في موسمه الجديد، يعود "متجر براند دبي" ليتيح للراغبين في اقتناء الهدايا التذكارية فرصة الانتقاء بين مجموعة كبيرة من المنتجات المبدعة المستوحاة من أعمال أكثر من 10 فنانين، قدموا ما يزيد على 25 عمل فني متميز، سيتم طرحها في المتجر.

وستحظى فعاليات مهرجان "شتانا في حتّا" بتغطية تلفزيونية متميزة من خلال "مؤسسة دبي للإعلام" وعبر استوديو قناة "سما دبي" الفضائية الذي يشغل موقعاً متميزاً في قلب المهرجان، وسيتم من خلاله عقد لقاءات مع ضيوف المهرجان.