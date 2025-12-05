55 لاعباً ولاعبة يتنافسون في بطولة العين لرفع الأثقال

العين في 5 ديسمبر / وام / يتنافس 55 لاعباً ولاعبة غداً في بطولة العين لرفع الأثقال، التي ينظمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال برعاية مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع نادي العين باستاد طحنون بن محمد بالقطارة.

وتتضمن المنافسات 3 فئات للرجال والسيدات والشباب، وتشمل فئة الرجال 4 أوزان هي 71، و88، و110، +110 كجم، بينما تشهد فئة السيدات أوزان 53، و63، و77، +77 كجم، بالإضافة إلى أوزان فئة الشباب وهي 56، و65، و71، و88، و94،و+94 كجم.

وأكد المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، أن النادي يسعى عبر هذه البطولات إلى التعريف باللعبة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، وجذب المزيد من الموهوبين إلى صفوفه، بالإضافة إلى إقامة بطولة أخرى في تل مرعب بمنطقة الظفرة في الفترة المقبلة من ديسمبر الجاري.

وتوجه المنصوري بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه ورعايته لكل أنشطة النادي، ونادي العين على تعاونه وتقديم جميع التسهيلات لتنظيم البطولة، آملا أن تكون بوابة للاعبين جدد يمثلون مع لاعبي النادي الحاليين من الشباب الأساس المتين لقاعدة قوية من العناصر الواعدة.