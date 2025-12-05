بلدية دبا توقع ميثاق الانضمام إلى "سندك"

الفجيرة في 5 ديسمبر/ وام / وقّعت بلدية دبا ميثاق الانضمام إلى المنظومة الرقمية الموحّدة لخدمات حكومة الفجيرة "سندك"، لتعزّز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة وتُرسّخ مفهوم التكامل والترابط بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل وصولها إلى المتعاملين بطرق رقمية مبتكرة.

وجرت مراسم التوقيع خلال حفل تكريم الشركاء الإستراتيجيين الذي نظمته حكومة الفجيرة الرقمية، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة في التحول الرقمي، حيث تم إبراز أهم الإنجازات والمشاريع المشتركة التي تسعى لتوفير خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة وموثوقية.

وأكدت بلدية دبا أن الانضمام إلى "سندك" يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة وتعزيزاً لرؤية حكومة الفجيرة في بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب المستقبل، وتدعم تطلعات الإمارة نحو تحسين جودة الحياة الرقمية وتقديم خدمات ذكية تلبي احتياجات المجتمع وتحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.