هيئة أبوظبي للدفاع المدني: "المستجيب المجتمعي" يعزز دور التطوع في حماية الأرواح والممتلكات

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام / أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، عن استعدادها لإطلاق تطبيق "المستجيب المجتمعي"، بوصفه مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي في مجالات الدفاع المدني والإسعاف، وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة بدور فاعل في الاستجابة الأولية عند وقوع الحوادث.

وسيُشكل "المستجيب المجتمعي" منصة مبتكرة توفر منظومة متكاملة للتطوع المتخصص، من خلال إتاحة عملية تسجيل مرنة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير برامج تدريب وتأهيل معتمدة تُسهم في رفع مهارات المتطوعين في التدخل السريع وتقديم المساعدة الأولية إلى حين وصول فرق الاستجابة المتخصصة، إلى جانب توفير مواد توعوية وإرشادية تعزّز ثقافة السلامة الوقائية ضمن بيئة المجتمع.

وأكدت الهيئة أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في إشراك المجتمع بدور محوري في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تعزيز جاهزية المستجيبين المجتمعيين وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والعمل التطوعي المنظم ضمن إطار مؤسسي يدعم منظومة الدفاع المدني والإسعاف في الإمارة مشيرة إلى أن إطلاق التطبيق سيتم خلال الفترة المقبلة.

ودعت الهيئة ، أفراد المجتمع إلى الاستفادة من المبادرة والانضمام إلى منظومة المستجيبين المجتمعيين، تجسيدًا لقيم العطاء والمسؤولية الوطنية، وتأكيدًا على الدور الحيوي الذي يمثله التطوع في دعم منظومة الطوارئ والاستجابة في إمارة أبوظبي.