اتفاقية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في "الألعاب البارالمبية الآسيوية" للشباب "دبي 2025"

دبي في 5 ديسمبر/ وام / وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية اتفاقية شراكة مع شركة "شيري الدولية" لدعم دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب "دبي 2025"، وتعزيز الحركة البارالمبية في القارة من خلال حلول ذكية تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم.

ووقع الاتفاقية ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وتشو شاو دونغ نائب الرئيس التنفيذي لشركة "شيري الدولية"، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للدورة التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر الحالي، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للألعاب.

وتقدم الشركة بموجب الشراكة 10 روبوتات تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الابتكار والتمكين في المجتمع، ويمنح المشاركين تجربة نوعية خلال الحدث القاري الذي يشهد مشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة في 11 لعبة.

وأكد ماجد العصيمي أن الشراكة تمثل إضافة مهمة تسهم في تقديم تجربة عالمية للرياضيين البارالمبيين الشباب في دبي، وإحداث تأثير مستدام في مختلف دول القارة.

وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في رياضة أصحاب الهمم يشكل خطوة بارزة في تطوير الأدوات الرياضية ضمن الخطط والمبادرات المستقبلية.