الإمارات وسلوفاكيا تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

براتيسلافا في 5 ديسمبر/ وام / عُقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا في مدينة براتيسلافا بتاريخ 4 ديسمبر 2025، برئاسة معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، ومعالي ماريك إيشتوك، وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفاكيا.

وجددت المشاورات تأكيد قوة الشراكة الثنائية بين البلدين الصديقين عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها معالي روبرت فيكو، رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا، إلى أبوظبي.

كما بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، واستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.

وأشار الجانبان إلى النمو الملحوظ في التجارة الثنائية غير النفطية، والتي ارتفعت بمقدار الثلث في عام 2024 لتتجاوز مليار دولار أمريكي، إضافةً إلى تنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل تحقيق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.