الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في بطولتين عالميتين

أبوظبي في 5 ديسمبر / وام / دشن الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركته في منافسات بطولة العالم للإبحار الشراعي لذوي الإعاقة في سلطنة عمان، والتي تختتم منافستها الاثنين المقبل.

وتعد بطولة الابحار الشراعي أول بطولة عالمية رسمية تحت إشراف الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، وتقام بمشاركة 250 بحارًا من مختلف دول العالم حيث يتنافس اللاعبون في فئات فردية لذوي الإعاقات الذهنية وفئات غير تقنية إلى جانب فئة جديدة في عالم الرياضات البحرية وهي فئة الجناح الشراعي للجلوس "AH1".

كما بدأ أيضا مشاركته بمنافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم الموحدة لكرة السلة الثلاثية في مدينة سان خوان في بورتريكو، والتي تختتم الثلاثاء المقبل.

وتقام البطولة اجمالا بمشاركة 20 فريقا للرجال، و18 للسيدات من لاعبي الأولمبياد الخاص وشركائهم الموحدين.