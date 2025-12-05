نائب حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة راشد سعيد راشد بوقفيل آل علي

أم القيوين في 5 ديسمبر/ وام / قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، راشد سعيد راشد بوقفيل آل علي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرفاع بالشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى سعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين في وفاة جده، وإلى ذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين.