مكتبة محمد بن راشد تنظم "إكسبو التطوع والابتكار" احتفاءً باليوم العالمي للتطوع

دبي في 5 ديسمبر/ وام / نظمت مكتبة محمد بن راشد بدبي اليوم فعالية "إكسبو التطوع والابتكار" احتفاء باليوم العالمي للتطوع، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها لترسيخ ثقافة العطاء، وبالتعاون مع فريق سفراء الأمل التطوعي التابع لمركز الطارق للتأهيل والتوحد، ولايف إيد هولدنج، ومركز الأمل للتأهيل والتدريب على العلوم السلوكية، ومؤسسة مليون و233352 لتنمية القدرات العقلية.

حضر الفعالية عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن الفعالية تأتي امتدادا لجهود المكتبة في تعزيز ثقافة المبادرة المجتمعية عبر برامج تربط بين التعلم والمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية عنصر أساسي في تنمية الفرد والمجتمع.

وقال إن المكتبة من خلال مبادراتها المتنوعة تعمل على ترسيخ قيم التعاون والانتماء وبناء روابط إنسانية تعزز تماسك المجتمع وتحوّل التطوع إلى ممارسة يومية.

وتضمنت الفعالية محاضرة متخصصة حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل التطوعي قدمها السفير طارق آل سيف رئيس مجلس إدارة فريق سفراء الأمل التطوعي، مستعرضا المبادرات التطوعية الرائدة وآليات الانتقال نحو العمل المؤسسي كما شهدت الأمسية مشاركة الإماراتي محمد الأميري من أصحاب الهمم بعزف للأغنية الوطنية "الله يا دار زايد"، وإلقاء الشاعر مسعود الأحبابي قصيدة وطنية.

وأكد سعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي أن التطوع رسالة إنسانية متجذرة في المجتمع الإماراتي، مشيرا إلى أن كل فرد قادر على تقديم دور إيجابي يعزز روح الفزعة والتكاتف، وأن المبادرات التي تشهدها الإمارات تعكس عمق الالتزام بثقافة العمل المجتمعي.

وقدمت المتطوعة الرائدة فتحية النظاري كلمة حفزت من خلالها على غرس قيم التطوع في نفوس الأجيال الجديدة، مستعرضة مسيرتها الممتدة في العمل الإنساني داخل الدولة.

كما شهدت الفعالية معرضا فنيا ضم 23 لوحة قدمها فنانون متطوعون، إلى جانب عروض للرسم الحي شارك فيها متطوعون من أصحاب الهمم، في تجسيد لمعاني التضامن والمسؤولية المجتمعية.

وتم تكريم المتطوعين والجهات المشاركة تقديرا لعطائهم ومساهماتهم في تعزيز ثقافة المبادرة والعمل الإنساني في المجتمع.