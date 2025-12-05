سوق المزارعين ينطلق غدًا في الحديقة القرآنية بدبي

دبي في 5 ديسمبر/ وام / تنطلق غدًا فعاليات الموسم الخامس من "سوق المزارعين" في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، بمشاركة 41 مزارعا إماراتيا سيعرضون منتجاتهم الزراعية والعضوية مباشرة أمام الجمهور، في إطار دعم بلدية دبي للقطاع الزراعي المحلي وتعزيز الإنتاج المستدام وجودة الحياة في الإمارة.

ويفتح السوق أبوابه يومي السبت والأحد من كل أسبوع حتى 8 فبراير 2026، من الساعة الرابعة والنصف عصرًا إلى التاسعة مساءً، متيحًا للمقيمين والزوار تجربة تسوق مباشرة من المزارع المحلي في أجواء تفاعلية تجمع بين الزراعة والترفيه والمنتجات الطازجة.

ويقدّم الموسم الجديد أجندة ثرية من الأنشطة لأول مرة، تشمل تجربة شجرة الحكمة، ومعرض الطوابع، ومنطقة ألعاب المزرعة، ومختبر النباتات، وركن روائح الفواكه، وحديقة الحيوانات الأليفة، إلى جانب عرض افتتاحي للطائرات بدون طيار "درون" كما تتضمن الفعاليات ورشًا توعوية حول الزراعة المستدامة، والتغذية الصحية، وإعادة التدوير البيئي، إضافة إلى دورات واستشارات موجهة للمزارعين لدعم تطوير مشاريعهم.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة: سوق المزارعين مساحة متكاملة تمزج بين المشاركة المجتمعية، ودعم المزارعين الإماراتيين بما يجسّد التزامنا في بلدية دبي بتطوير قطاع الزراعة المحلية وفتح قنوات تواصل وتسويق مباشرة لأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، إضافةً إلى تشجيع مجتمع دبي على زيارة السوق ودعم المنتجات المحلية في أجواءٍ من الترفيه التي تثري لحظاتهم وتعزز رفاهية المدينة وجاذبيتها وجودة الحياة التي توفرها.

وكان الموسم الرابع من السوق قد استقبل 102,625 زائرا، بما عزز الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتج المحلي والخيار الغذائي المستدام، عبر توفير تشكيلة واسعة من الخضراوات والفواكه والعسل ومنتجات الألبان والتمور الإماراتية.