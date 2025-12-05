أهالي منطقة الخران في رأس الخيمة يحتفلون بعيد الاتحاد الـ54

رأس الخيمة في 5 ديسمبر/ وام / نظّم أهالي منطقة الخران في رأس الخيمة احتفالًا وطنيًا كبيرًا بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 ، تحت شعار "متّحدين"، وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

حضر الاحتفال الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأعيان ووجهاء القبائل، وكبار المسؤولين، وجمع غفير من المدعوين.

بدأت الفعالية بالسلام الوطني ، تلاه عروض موسيقيه قدّمتها موسيقى شرطة رأس الخيمة، ثم انطلقت مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية شملت الفنون الشعبية والحربية والأهازيج والندبه والشعر والعروض الفنية، بمشاركة واسعة من أبناء الوطن تعبيرًا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية كما تضمّن الحفل مسابقات وطنية وركنًا للمأكولات الشعبية وغيرها من الفعاليات التي جسدت روح التراث الإماراتي.

وأكد الشيخ جمال بن صقر القاسمي أن عيد الاتحاد الـ54 للدولة يمثل مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وفرصة لغرس معاني الفخر والهوية الوطنية في نفوس الأجيال، داعيًا الله أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان، وأن تبقى راية الوطن خفّاقة بالعز والمجد.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال، إن شعار هذا العام "متّحدين" يجسد أصالة الشعب الإماراتي واعتزازه بقيمه وهويته الراسخة، ويؤكد أن الوحدة الوطنية هي الأساس الذي قامت عليه الدولة وركيزة قوتها.

وأضاف أن هذا الاحتفال يعكس تلاحم مجتمع منطقة الخران والمناطق الأخرى بالإمارة وحرصهم على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، وإبراز دوره في تعزيز الهوية الإماراتية والمحافظة على الموروث الثقافي العريق.