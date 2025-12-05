كأس رئيس الدولة تستقطب نخبة "الخيول العربية" غداً في أبوظبي

أبوظبي في 5 ديسمبر / وام / يستضيف مضمار أبوظبي للسباق غداً منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثالثة والثلاثين.

وتتضمن الأمسية 7 أشواط تنافسية، من بينها 2 من سباقات الكأس للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وجوائزها 10.8 مليون درهم.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة لمسافة 2200 متر، في الشوط السابع، وجوائزه 8 ملايين درهم، ويستقطب نخبة الفرسان والخيول.

وتتنافس في السباق 15 من أفضل الخيول عالمياً، أبرزها "أتش أم الشاهين"، و"آر بي كينج ميكر"، المتوج بالسباق التحضيري لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، و"أجرد عذبة"، و"إف مقام"، و"سعود"، و"جو ستار"، و"حميم".

ويمثل خيول قطر "لوسيل"، و"ملفت"، وخيول ليبيا "نابوكو الموري"، و"كانالي دوفاوست"، و"دجعفر"، وخيول سلطنة عمان "صني دو لوب"، والخيول الأميركية "فيرست كلاس".

كما تشهد الأمسية منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزها مليون درهم.

وتنطلق الفعاليات بشوط نادي أبوظبي للسباق لمسافة 2200 متر، وجوائزه 150 ألف درهم، للمهرات والأفراس العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق.

وتشارك في سباق كأس ياس للسرعة في الشوط الثاني، الخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، للفئة الثالثة، وجوائزه 400 ألف درهم.

وتخوض الخيول عمر 3 سنوات سباق "الوثبة مايل"، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 350 ألف درهم.

ويتضمن الشوط الرابع لمسافة 1600 متر سباق كأس مربي الإمارات لخيول التوليد المحلي عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 500 ألف درهم، بينما يقام الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، للخيول عمر 4 سنوات، على لقب "ديربي أبوظبي"، وجوائزه 400 ألف درهم.