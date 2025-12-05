اللجنة المنظمة لبطولة العالم للريشة الطائرة تستعرض الاستعدادات النهائية في خورفكان

الشارقة في 5 ديسمبر/ وام /عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق، اجتماعها الختامي في مقر مجلس الشارقة الرياضي، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح البطولة التي تستضيفها مدينة خورفكان، من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري.

حضر الاجتماع سعادة عبدالملك محمد جاني رئيس اللجنة المنظمة، وسعادة نوره الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة، إضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة.

واستعرض الاجتماع التجهيزات النهائية لموقع الحدث وموعد تسلمه من الشركة المنفذة، واعتماد فقرات حفل الافتتاح ومتابعة دعوات حضور كبار الشخصيات.

كما تم خلاله الاطلاع على آخر المستجدات الفنية المتعلقة بالمنتخبات والدول المشاركة ومواعيد وصولها، إلى جانب العمل على إعداد جدول زمني مبدئي للمباريات وبرنامج يومي للتدريبات، وكذلك ترتيبات تزيين موقع الحدث بأعلام الدول المشاركة واستكمال الجوانب اللوجستية الأخرى لضمان جاهزية البطولة وفق أعلى المعايير.