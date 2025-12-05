افتتاح أكاديمية أنس جابر للتنس

دبي في 5 ديسمبر/ وام / أعلنت أكاديمية أنس جابر للتنس، التي أسستها أيقونة التنس العالمية أنس جابر كجزء من شبكة أكاديميات أنس جابر الرياضية، عن افتتاحها الرسمي في دبي من خلال شراكة استراتيجية مع كابيتال إتش، الذراع الاستثماري لكليات التقنية العليا.

وتشكل الأكاديمية مركزاً رائداً جديداً للتميز الرياضي، وتطوير المواهب، وتعزيز التعليم الرياضي المجتمعي، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتوسيع نطاق التدريب عالي الجودة وإتاحة ممارسة رياضة التنس في دولة الإمارات والمنطقة.

تقع الأكاديمية في حرم كليات التقنية العليا بمدينة دبي الأكاديمية، وتوفّر بيئة تدريبية حديثة وميسّرة، وهي مفتوحة للجميع، بما في ذلك اللاعبين الناشئين، والرياضيين الطموحين، والهواة. وبفضل وجود مدربين محترفين وبرامج تدريب متخصصة، تقدم الأكاديمية تجربة تنس متميزة وعالية الجودة.

وقالت أنس جابر: "إن إطلاق الأكاديمية وفق رؤيتي الطامحة لتطوير المواهب في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الوصول إلى التدريب الاحترافي حيث أردت أن أخلق مكاناً تنمو فيه المواهب، وتؤخذ فيه الطموحات على محمل الجد وهذه الأكاديمية هي طريقتي لرد الجميل ودعم اللاعبين الواعدين للصعود وتحقيق أحلامهم".

من جانبه، أكد محمد غياث، الرئيس التنفيذي لكابيتال إتش : "نحن فخورون برؤية الأكاديمية وقد أصبحت واقعاً مزدهراً، فهذه الشراكة تجسّد التزامنا بتطوير المواهب وتعزيز المشهد الرياضي في دولة الإمارات، وتقدّم أكاديمية أنس جابر للتنس تدريباً استثنائياً لمجتمعنا، وتعكس قيم التميّز والطموح التي نؤمن بها ونحرص على ترسيخها".

وقال الدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا – دبي: "نفخر باستضافة أكاديمية أنس جابر للتنس في حرمنا بمدينة دبي الأكاديمية. تضيف الشراكة طاقة جديدة إلى مجتمعنا، حيث توفر لطلبة كليات التقنية العليا وللشباب في مختلف أنحاء الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى منشآت رياضية عالية المستوى وبرامج تدريب قوية. إن دعم مثل هذه المبادرات يعكس التزامنا برعاية المواهب وتوفير بيئة تزدهر فيها الطموحات الرياضية".

ويمثل إطلاق الأكاديمية بداية رحلة طويلة المدى للارتقاء بمستوى لعبة التنس وإلهام الرياضيين في دولة الإمارات والمنطقة، ومع دعم شركائها، تهدف الأكاديمية إلى تحقيق تقدم ملموس والمساهمة في تشكيل مستقبل الرياضة لسنوات قادمة.