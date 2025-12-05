"الشارقة للعمل التطوعي":التطوع قيمة وطنية راسخة

الشارقة في 5 ديسمبر/وام/ أكدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين العمل التطوعي وترسيخ ثقافة العطاء الإنساني، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من التطوع قيمة وطنية راسخة ومساراً للتنمية المجتمعية المستدامة.

وأشادت الجائزة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، والجهود المتواصلة للأفراد والفرق التطوعية التي تعمل بروح المسؤولية لخدمة المجتمع وتعزيز صورته الحضارية، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة أسهمت في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كنموذج بارز في دعم المبادرات التطوعية وبرامج المسؤولية المجتمعية.

وقال الدكتور جاسم الحمادي، أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تمثل خارطة طريق تستند إليها الجائزة في دعم المبادرات المجتمعية والاحتفاء بكل جهد تطوعي يسهم في خدمة الوطن.

وأضاف أن اليوم العالمي للتطوع يشكل مناسبة للتأكيد على الدور الحيوي للمتطوعين بوصفهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية، ونموذجاً مشرفاً لقيم العطاء التي تحرص دولة الإمارات وإمارة الشارقة على ترسيخها بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الجائزة تواصل استقبال المشاركات في دورتها الثالثة والعشرين، داعياً المؤسسات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية والأفراد من مختلف الأعمار والفئات إلى التقدم بملفاتهم والاستفادة من فرصة الترشح، موضحاً أن باب التسجيل مفتوح حتى 31 ديسمبر الجاري عبر منصات الجائزة الرسمية.