أبوظبي تُوقع اتفاقيات وتستكشف فرص تعزيز الشراكات مع الهند وسنغافورة

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام/ اختتم وفد أبوظبي الاقتصادي، برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، زيارة ناجحة إلى الهند وسنغافورة، حيث وقّع عدداً من الاتفاقيات واستكشف فرصاً لتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الإمارة المتواصلة لترسيخ مكانتها وجهةً عالمية جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات.

وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في سنغافورة والهند لبحث فرص التعاون في قطاعات رئيسية تشمل علوم الحياة، والصناعات الدوائية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية.

وأوضح معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أن الزيارة إلى كل من سنغافورة والهند جاءت ضمن جهود الدائرة لتعزيز العلاقات مع أبرز الشركاء التجاريين والقوى الاقتصادية في العالم، وقيادة الحوارات حول الاتجاهات والمتغيرات الاقتصادية بما يضمن مستقبلاً أفضل.

وقال معاليه :" نرى في الشراكات المؤثرة ركائز أساسية لـ"اقتصاد الصقر" الذي يعزز التحول إلى اقتصاد ذكي، متنوع، ومستدام، ويوفّر فرصاً واسعة للمواهب والمستثمرين والشركات.

ولفت إلى أن أبوظبي توفر الفرص الملائمة لتحقيق الطموحات، وذلك في إطار السياسات المبتكرة، والمنظومة الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتقدمة، وشبكة العلاقات والتواصل العالمية، والأطر التشريعية المتطورة، حيث تسهم هذه المقومات الفريدة لإمارة أبوظبي في النمو المتسارع للمواهب والأعمال والاستثمارات.

وأضاف :" في عام 2024، ارتفعت الاستثمارات السنغافورية في أبوظبي بنسبة 25%، مع التركيز على قطاعات التصنيع، والتعليم، والإنشاءات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، كما ارتفع عدد الشركات الهندية العاملة في الإمارة بنسبة 31% خلال العام الماضي. تشهد علاقاتنا الاقتصادية مع القوتين الاقتصاديتين نمواً مطّرداً، وخلال الزيارتين، ناقشنا سبل تعميق الشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمجمّعات المتخصصة بما في ذلك علوم الحياة، والصناعات الدوائية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المالية، والطاقة المستدامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة".

وعقد وفد أبوظبي الاقتصادي أكثر من 140 اجتماعاً في كل من سنغافورة والهند مع جهات ومؤسسات رائدة، وقوى مالية واستثمارية، وشركات لإدارة الأصول، وشركات ومكاتب عائلية، وعدد من أصحاب الثروات من أجل التعاون في توفير الفرص والاستفادة منها في عدد من القطاعات والمناطق حول العالم. ووقعت جهات ومؤسسات من أبوظبي 5 مذكرات تفاهم مع شركاء في الهند لتعزيز التعاون في مجال الشركات الناشئة والشركات العائلية والخدمات اللوجستية والصناعة وتسهيل التجارة.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأبوظبي العالمي (ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي سلسلة من المنتديات والفعاليات خلال زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى سنغافورة والهند بهدف بناء العلاقات، وتعزيز الشراكات، وتسليط الضوء على الفرص التي توفرها خطط أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي.

وقدّم منتدى أبوظبي للاستثمار في مومباي منصة للشركات والمستثمرين في الهند لاستكشاف الفرص في أبوظبي من خلال التواصل المباشر مع صُنّاع القرار.

وسلّط المنتدى الضوء على فرص التعاون في مجالات تشمل الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي والمائي، والخدمات المالية، والإعلام، والترفيه، والألعاب الإلكترونية والرياضية.

وفي كلمته بمنتدى أبوظبي للاستثمار، قال سعادة الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند: "تشهد الشراكة بين دولة الإمارات والهند نقلة نوعية بالبناء على عقود طويلة من الثقة والتبادل التجاري من أجل الاستفادة من تقنيات وفرص المستقبل. لقد رسّخت أبوظبي مكانتها وجهةً لرواد الأعمال والشركات الطموحة من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو والتوسع العالمي".

وأضاف "عبر مبادرات رائدة مثل سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية-الهندية التي أُطلقت في يونيو 2025، نسهم في تمكين المواهب عبر توفير فرص الوصول إلى الاستثمارات والمنظومة الداعمة للأعمال في الإمارات التي تتيح تحقيق أقصى الإمكانات. وتمتاز الإمارات والهند بالطموح والعزيمة لصناعة مستقبل أفضل، ونعمل معاً على تحفيز الابتكارات والاستثمارات بما يسهم في نمو البلدين".

وخلال أشهر، أصبحت سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية-الهندية أكبر مبادرة للشركات الناشئة في الهند، حيث جذبت أكثر من 10,000 رائد أعمال في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الصحية، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم.

وسيتم اختيار خمس شركات ناشئة للتوسع عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات. ويحظى البرنامج بدعم شركاء إستراتيجيين في منظومة الابتكار وسيقومون بتوفير الرعاية والإرشاد وتسهيلات الوصول إلى الأسواق وحلول دعم التجارة للشركات الفائزة.

شارك صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين من الهند وسنغافورة في فعاليات مختلفة خلال الزيارتين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون، والتعريف بالتطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في أبوظبي، وجاذبية بيئة الأعمال فيها، والفرص المتنامية في قطاعات تشمل التنقل، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، وغيرها من القطاعات الواعدة.

وناقشت الشركات الناشئة الهندية والسنغافورية، والشركات العائلية، والشركات المدرجة في الأسواق المالية، والمؤسسات الاستثمارية سبل تطوير التعاون في صناعات المستقبل وفي المجمّعات الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، بما في ذلك مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM). ومن المتوقع أن تسهم هذه المجمّعات الثلاثة بنحو 228 مليار درهم (62 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 120,000 فرصة وظيفية، مع جذب استثمارات تتجاوز 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) بحلول عام 2045.