أكبر مصدر للقمح في العالم تخفض رسوم تصديره إلى الصفر

موسكو في 5 ديسمبر/ وام/ أعلنت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، عن تخفيض رسوم تصدير القمح والذرة والشعير إلى الصفر بدءا من 10 ديسمبر الجاري في خطوة تتخذ لأول مرة منذ أغسطس نتيجة انخفاض أسعار الحبوب عالميا.

كانت هذه الرسوم قد تم فرضها عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار، وتحدث أسبوعيا بنسبة 70% من الفارق بين السعر الأساسي الذي تحدده الحكومة وسعر السوق.

ويأتي القرار بعد ثلاثة أسابيع متتالية من تراجع أسعار تصدير القمح الروسي تحت ضغط وفرة المعروض العالمي. وتخطط موسكو لتصدير ما بين 53 و55 مليون طن من الحبوب خلال موسم التسويق الحالي.

- خلا -