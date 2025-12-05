3 ميداليات لمنتخب الإمارات النسائي في البطولة العربية للشراع الحديث

الكويت في 5 ديسمبر/ وام/ توج منتخب الإمارات النسائي للشراع الحديث بثلاث ميداليات بواقع (ذهبية وفضيتين) في النسخة الثانية من البطولة العربية التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وأحرزت اليازية الحمادي الميدالية الذهبية في فئة "إلكا4"، فيما حققت مروى الحمادي الميدالية الفضية في الفئة نفسها على مستوى الترتيب العام، ونالت ضحى البشر الميدالية الفضية لفئة "إلكا6".

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، لاعبات المنتخب على هذا الإنجاز، مشيداً بجهود الإعداد والدعم الفني والإداري المقدم لهن.

وأكد أن هذا التألق النسائي في البطولة العربية يعكس التطور المتواصل لرياضة الشراع الحديث في الإمارات، ويدعم الطموحات المستقبلية لمواصلة تحقيق النتائج المتميزة.