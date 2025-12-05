انطلاق مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ 31

دبي في 5 ديسمبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الحادية والثلاثين، الذي يُعد أطول مهرجان سنوي للبيع بالتجزئة في العالم، ليقدّم على مدى 38 يوماً باقة واسعة من الفعاليات والعروض الترفيهية والموسيقية، وتجارب التسوق المميزة، في مختلف مناطق دبي، وحتى 11 يناير 2026.

ويشهد المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مجموعة من الأنشطة اللافتة، تشمل عروض طائرات الدرون المشوقة، واستعراضات الألعاب النارية المبهرة، والحفلات الموسيقية على ضوء الشموع من Fever، وتجربة “دينر إن ذا سكاي”، إضافة إلى عروض سينما روكسي داخل قبة مخصصة، بما يضمن تجربة فريدة لجميع أفراد العائلة.

كما يحتفي المهرجان هذا العام بتجارب متنوعة تجمع بين الترفيه، وعروض التجزئة الجذابة، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، إلى جانب الفعاليات الحصرية المنتشرة في كل ركن من أركان المدينة، مما يجعل دبي وجهةً نابضة بالحياة تستقطب ملايين الزوار طوال فترة المهرجان.

وأكد سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الدورة الحالية تعكس معاني التميز والابتكار والتنوع التي باتت سمة مميزة لدبي، مشيراً إلى دور المهرجان في دعم المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والثقافي.

وقال الخاجة: “تُجسد النسخة الحادية والثلاثون طموح قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل. ومع العروض العالمية التي يقدمها نخبة من الفنانين الدوليين، والعروض المبتكرة للطائرات المسيّرة والألعاب النارية، نعدُ بموسم كامل من اللحظات التي لا تُنسى لكافة السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم”.

وتقدم النجمة العالمية نورا فتحي عرضاً فنيا في 6 ديسمبر في منطقة فستيفال باي بدبي فستيفال سيتي مول، ضمن فعاليات “ليالي &e” التي تتضمن عروضاً يومية نابضة بالحياة.

كما يشهد الحدث عروضاً مذهلة للألعاب النارية عند الساعة 8:30 مساءً، إضافة إلى مناطق تفاعلية وأنشطة مجانية توفر تجربة متكاملة لكافة الزوار.

و يتضمن المهرجان للعام الثاني على التوالي سلسلة فعاليات غامرة في حتّا وادي هب، تشمل حفلات موسيقية .

ويتيح برنامج الحفلات الموسيقية للزوار الاستمتاع بمعزوفات لكبار الفنانين مثل فيفالدي وكولدبلاي في أجواء جبلية خلابة. وتُطرح التذاكر بسعر 70 درهماً، فيما يُخصص يوم 13 ديسمبر لعرض مجاني للأطفال حتى سن الثامنة.