ولي عهد رأس الخيمة يشهد ختام "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" وتتويج 20 فائزاً

رأس الخيمة في 5 ديسمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، اختتام مبادرة "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، التي أقيمت في الصالة الرياضية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث قام سموه بتتويج 20 فائزاً في المبادرة، بعد منافسة استمرت ثلاثة أشهر بين شباب الإمارة نتج عنه خسارة مجموع الوزن للاعبين المشاركين بالبطولة إلى 463.98 كيلو غرام. مما عكس قوة الإرادة والعزيمة عند المشتركين ومواجهة هذا التحدي الصعب.

وجاءت المبادرة بتوجيه ورعاية سمو ولي عهد رأس الخيمة، بهدف تحفيز المواطنين على تحسين مستويات لياقتهم البدنية، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، بالتنسيق مع الصالات الرياضية المعتمدة في الإمارة.

وشهدت المبادرة مشاركة 71 شاباً من مواطني الإمارة تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً، خضعوا خلال الفترة الماضية لفحوصات طبية قبل انطلاق البرنامج، إلى جانب تقييمات دورية لمؤشرات اللياقة البدنية، لضمان متابعة دقيقة لنتائج التقدم.

واكد فيصل أحمد الغيص، رئيس اللجنة المنظمة، أن المبادرة تعكس تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية رؤية سمو ولي عهد رأس الخيمة في تعزيز صحة الشباب وتشجيعهم على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً. ونعمل من خلال المبادرة على توفير بيئة تنافسية محفزة بإشراف خبراء متخصصين، لضمان تحقيق نتائج حقيقية ومستدامة.

وقال سعيد جمعة الماس، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ومسؤول النشاط الرياضي، تم تصميم آلية المبادرة لضمان تقييم عادل يشمل قياسات طبية واختبارات لياقة دورية. كما يجري التسجيل عبر الصالات الرياضية المعتمدة في الإمارة، بهدف دعم المشاركين وتحفيزهم على تحسين لياقتهم ضمن تجربة صحية متكاملة.

وعلى صعيد الجوائز، حصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف درهم، فيما نال صاحب المركز الثاني 49 ألف درهم، مع تناقص قيمة الجائزة تدريجياً بمعدل ألف درهم لكل مركز حتى المركز العشرين.

يأتي "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" تجسيداً لرؤية سموه في بناء جيل شاب أكثر صحة ونشاطاً، مشيراً إلى أن النتائج التي تحققت تعكس نجاح المبادرة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والالتزام بأسلوب حياة متوازن يدعم جودة الحياة.