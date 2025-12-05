نوريس يتفوق على فيرستابن في جولتي التجارب الحرة للفورمولا 1 بأبوظبي

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام/ تفوق البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين على منافسه المباشر في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، خلال جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية اليوم في حلبة مرسى ياس.

وتمكن نوريس المتقدم على فيرستابن بفارق 12 نقطة مع اقتراب سباق الأحد، من تسجيل زمناً قدره 1:24:485 دقيقة بفارق 0.008 ثانية عن فيرستابن في الجولة الأولى.

وفي جولة التجارب الحرة الثانية تصدر نوريس بـ 1:23.083 دقيقة متقدماً بفارق 0.363 ثانية على ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وشكلت جولتا التجارب الحرة اليوم فرصة لاختبار الإطارات والظروف المتغيرة للمسار، فيما اتضح المشهد داخل فريق ماكلارين، بما في ذلك التنافس الداخلي بين سائقيه، بشكل أكبر بعد مشاركة أوسكار بياستري في جولة التجارب الحرة الثانية (FP2) عقب غيابه عن الجولة الأولى، لكن خطأً على الإطار اللين وضعه في المركز الحادي عشر.

وأضاف فريق مرسيدس إثارة إضافية مع حلول جورج راسل في المركز الثالث متقدماً على زميله كيمي أنتونيللي، وفي المراكز الخلفية، حقق السائق نيكو هولكنبرغ مفاجأة قوية بوصوله إلى المركز الخامس.

ومع انتهاء جولات التجارب الحرة، يتحول الاهتمام الآن إلى الجولة التدريبية الأخيرة وجولة التأهيل الحاسمة غدا، لتحديد مراكز السائقين على خط الإنطلاق في السباق النهائي المقرر الأحد المقبل.