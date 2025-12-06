مجموعة "أصدقاء غرب البلقان" تدعم تسريع اندماج دول المنطقة في الاتحاد الأوروبي

فيينا في 6 ديسمبر /وام/ أكدت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، مواصلة الالتزام برؤية موثوقة لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تكامل هذه الدول تدريجياً مع الاتحاد يشكل أداة فعّالة لإظهار الفوائد الملموسةً قبل الانضمام الكامل.

وجاء تصريح وزيرة خارجية النمسا، عقب انتهاء اجتماع رفيع المستوى في العاصمة فيينا، جمع نظراءها من دول غرب البلقان ومجموعة "أصدقاء غرب البلقان"، بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ناقش سبل تعزيز مسار تكامل دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزيرة رايزنجر، أن التقارب المتزايد بين دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي يحقق آثارا إيجابية ملموسة على المستوىين الاقتصادي والأمني بما يعزز استقرار أوروبا، وأن التكامل السريع هو أفضل سبيل لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وتعهدت بمواصلة جهود مجموعة "أصدقاء غرب البلقان"، ودورها كقوة دافعة على مسار توسيع الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن مجموعة "أصدقاء غرب البلقان" تأسست في عام 2023، وتضم دول النمسا واليونان وإيطاليا وكرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك، وهي تدعو إلى دمج دول غرب البلقان في بعض المجالات السياسية والاقتصادية والطاقية للاتحاد الأوروبي، تمهيدا للانضمام الكامل.