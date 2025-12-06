اختتام بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلواح 2025

الشارقة في 6 ديسمبر /وام/ اختُتمت مساء أمس، بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلواح لعام 2025 التي نظمها النادي بمقره على مدار خمسة أيام، بمشاركة صقارين من الفئات المختلفة، بهدف ترسيخ إرث الصقارة وإتاحة الفرصة للمشاركين من الأعمار المختلفة لاستعراض مهاراتهم بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم.

وخصص اليوم الأول من البطولة لفئات مفتوح وجير بيور وجير شاهين، بينما تضمنت أشواط اليوم الثاني فئات مفتوح وقرموشة بيور وجير تبع، وخُصصت الأشواط في اليوم الثالث لفئة الملاك لفئات جير بيور وجير شاهين، ليستكمل اليوم الرابع منافسات فئة الملاك لفئات قرموشة بيور وجير تبع.

وتميزت منافسات البطولة بمستويات عالية عكست تطور مهارات الملاك واستعدادهم الجيد للبطولة.

وشهد اليوم الختامي من البطولة أشواط لفئات مشتركة ضمت منافسات الناشئين لفئتي الحر من حر والشاهين من شاهين وقدم الصقارون الصغار عروضاً مميزة عكست قدرتهم على التحكم بطيورهم وشغفهم الكبير برياضة الصقارة.