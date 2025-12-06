انطلاق الموسم الرابع عشر من مهرجان ضواحي بالشارقة

الشارقة في 6 ديسمبر /وام/ انطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان ضواحي، في موسمه الرابع عشر في حديقة "القرائن 5" بضاحية مويلح وسط حضور كبير من الأهالي والعائلات ومشاركة واسعة من المؤسسات المجتمعية.

ويشكّل المهرجان أحد أبرز الأحداث السنوية في إمارة الشارقة ويجسّد رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة عائلية ثرية تجمع بين الترفيه والتثقيف والتفاعل المجتمعي.

ويستمر المهرجان حتى 29 ديسمبر ويوفر تجربة مجتمعية متكاملة، ووجهة ترفيهية آمنة تستقطب الزوار من المناطق المختلفة وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع عبر فعاليات مصممة بعناية للفئات العمرية المختلفة.

وتشهد برامج المهرجان عروضاً فنية بصرية متنقلة وفقرات استعراضية وبرامج تعليمية وأنشطة رياضية وتفاعلية، إلى جانب مجموعة من الورش التدريبية والمبادرات الاجتماعية التي تبرز حجم التنوع في برنامج هذا العام.