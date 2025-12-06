"راكز": أكثر من 2500 شركة إعلامية تعمل ضمن منظومتها في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 6 ديسمبر / وام / بلغ عدد الشركات الإعلامية المسجلة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" خلال النصف الأول من عام 2025 / 618 شركة مقارنة بـ 386 خلال الفترة نفسها من 2024 بنسبة نمو بلغت 60% .

وارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على تراخيص إعلامية في راكز إلى أكثر من 2,543 شركة تعمل في مختلف مجالات الإعلام والإبداع لتعكس جاذبيتها المتزايدة كمركز إقليمي لصناعة الإعلام والمحتوى الرقمي .

وتتوزع الأنشطة الإعلامية في "راكز" على مجموعة واسعة من التخصصات التي تشمل خدمات الإعلام وإدارة الفعاليات والإعلام الرقمي والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإذاعي وتنظيم الحفلات والإعلام العام والموسيقى والترفيه إلى جانب الألعاب الإلكترونية والنشر والمعلومات التجارية، ويعكس هذا التنوع اتساع المشهد الإعلامي في "راكز" وديناميكيته المتنامية، بما يعزز مكانتها كوجهة مثالية للشركات والمواهب في قطاعات الإعلام والإبداع.

ومن بين أبرز الشركات الإعلامية التي تتخذ من "راكز" مقرا لها "سافوار أريبيا" وهي وكالة تسويق واتصال إبداعي تتعاون مع علامات عالمية مرموقة مثل لوريال وأرماني وبياجيه لتقديم حملات تواصل مبتكرة تعكس روح الإبداع في المنطقة، كما تعد "بايك ديجيتال" من أبرز المنصات الإعلامية الدولية المتخصصة في مجالات المأكولات والفعاليات والتي انطلقت من "راكز" عام 2023 وتتعاون مع علامات شهيرة مثل نايكي.

وتواصل "راكز" توسيع بنيتها التحتية للأعمال من خلال مشاريع مثل تطوير مركز كومباس للأعمال 2 الذي سيشكل امتدادا لمركز كومباس القائم لتلبية الطلب المتزايد من قطاعات الإعلام والإبداع وغيرها من القطاعات الناشئة ويقع المشروع الجديد بالقرب من جزيرة المرجان بمساحة إجمالية تبلغ 7,960 مترا مربعا، وسيضم بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات ومكاتب مؤثثة بالكامل وجاهزة للاستخدام مباشرة.

وتواصل "راكز" تنظيم سلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الإرشادية الموجهة لرواد الأعمال والعاملين في قطاعات الإعلام والإبداع وتشمل المبادرات أيضا برامج تطوير الأعمال وفرص التواصل المهني والأنشطة المجتمعية التي تهدف إلى تمكين الشركات والمواهب المبدعة من بناء شراكات مثمرة ونمو مستدام، كما تعمل على تطوير حلول تأسيس أعمال ميسرة وتوسيع نطاق أنشطتها الإعلامية لتشمل مجالات جديدة وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تدعم نمو الشركات في هذا القطاع الحيوي.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، "يشكل القطاع الإعلامي أحد المحركات الحيوية لتطور الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات ونحن في "راكز" نعمل باستمرار على تطوير مشاريع ومبادرات جديدة لدعم المزيد من الشركات الإعلامية ورواد الأعمال المبدعين ومن خلال مشاريع مثل تطوير مجمع كومباس 2 وتوسيع مرافقنا الحديثة وتوفير حلول تأسيس أعمال متنوعة وتنظيم الفعاليات والجلسات المتخصصة التي تتيح للشركات تبادل الخبرات وتوسيع شبكة علاقاتها نسعى إلى بناء بيئة متكاملة تحفز على التعاون والابتكار والإنتاج، وترسخ مكانة "راكز"كوجهة رائدة لصناعة الإعلام والمحتوى في المنطقة من خلال الجمع بين البنية التحتية المتقدمة والدعم الحكومي والمرونة التشغيلية التي تتيح للشركات التركيز على الإبداع والتطور".

واضاف "توفر "راكز" بيئة أعمال متكاملة تشمل خيارات تراخيص مرنة ومكاتب حديثة ومساحات عمل مشتركة تشجع التعاون بين صناع المحتوى إلى جانب منظومة "النافذة الواحدة" التي تمكن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة ويعكس هذا النمو الدور الذي تؤديه "راكز" في تمكين صناعة الإعلام ودعم الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات فيما تواصل ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للإنتاج الإعلامي وصناعة المحتوى مدعومة بخدمات مبتكرة وبرامج استثمارية تعزز القيمة المضافة للمستثمرين والعملاء.