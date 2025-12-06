13 مجلسا مجتمعيا في الفجيرة تعزز التلاحم الأسري

الفجيرة في 6 ديسمبر/ وام/ نجحت المجالس المجتمعية في إمارة الفجيرة التي وصل عددها إلى 13 مجلسا في تحقيق نسبة رضا بلغت 98.62% خلال الربع الأول من 2025، ما يعكس جودة الخدمات والفعاليات التي توفرها للجمهور.

ولم تعد المجالس مجرد أماكن لقاءات واجتماعات، بل تحوّلت إلى منظومة متكاملة للعمل المجتمعي، تسهم في جمع الأهالي وتوفير بيئة آمنة لتبادل الأفكار والتواصل، وتقديم فعاليات تُعزّز قيم التعاون والتكافل بين الأهالي.

وتواصل مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق من خلال رعايتها للمجالس، تطوير منظومة تشغيلية فاعلة تُدير من خلالها المجالس بكفاءة عالية، عبر تحسين البنية التحتية، وتحديث تجهيزات المرافق، وتنظيم آليات الحجز، وتوفير فرق تشغيل مؤهلة. وأسهم هذا التنظيم المتكامل في رفع القدرة التشغيلية للمجالس، وتحويلها إلى مراكز مجتمعية نشطة تستوعب مختلف الفعاليات والمناسبات طوال العام، بما يواكب احتياجات الأهالي ويعكس جودة الخدمات المقدمة لهم.

وقال سعادة عبدالله خلفان اليماحي، مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق بالوكالة، إن المجالس المجتمعية تمثل إحدى الركائز الحيوية في تعزيز النسيج الاجتماعي في دولة الإمارات، لما توفره من بيئة تواصل مباشر تُقرب أفراد المجتمع من بعضهم، وتفتح المجال أمام الحوار وتبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تلامس حياتهم اليومية.

وأكد أن المجالس لم تعد مجرد فضاءات للتلاقي، بل تحوّلت إلى منظومة مجتمعية تدعم صناعة القرار المحلي عبر الإصغاء إلى أفكار الأهالي ومقترحاتهم ومشاركتهم في تطوير المبادرات والخدمات.

وأضاف أن المجالس تقوم بدور أساسي في نقل المعرفة والقيم والخبرات من جيل لآخر، حيث يجد الشباب فيها فرصة للتعلّم من تجارب كبار السن والاطلاع على الإرث الاجتماعي الذي شكّل هوية المجتمع الإماراتي، كما أنها تعزز قيم الولاء والانتماء من خلال جمع مختلف فئات المجتمع تحت سقف واحد، وترسيخ ثقافة الالتفاف حول القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن المجالس المجتمعية في إمارة الفجيرة، أصبحت منصات حيوية لعقد الفعاليات والندوات والجلسات التوعوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية ومناسبات الأفراح، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتفعيل مشاركة السكان في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المجالس، إضافة إلى ما توفره من مرافق مجهزة للقاءات والتفاعل المجتمعي.

وكشفت البيانات التشغيلية للربع الأول من عام 2025 عن ارتفاع كبير في عدد الفعاليات التي استضافتها المجالس في الإمارة، حيث بلغت 107 فعالية مقارنة بـ 45 فعالية خلال الفترة نفسها من عام 2024 شملت فعاليات اجتماعية، ومناسبات أسرية ومحاضرات ولقاءات عامة، وحفلات تخرّج، وإقامة عدد من الأعراس، والاحتفالات العائلية.

وشهدت المجالس توسعاً ملحوظاً في الفعاليات المشتركة مع الجهات الحكومية، حيث ارتفع عددها من 14 فعالية في الربع الأول 2024 إلى 61 فعالية خلال الفترة نفسها من 2025.

وارتفع عدد المشاركين في فعاليات المجالس من 141,240 مشاركاً في 2024 إلى 179,240 مشاركاً في 2025 ، بنسبة نمو بلغت 26.9%، في مؤشر على اتساع دائرة الاستفادة من المجالس.

وبرز خلال الفترة الماضية دور المجالس في تخفيف التكاليف المرتبطة بالمناسبات الخاصة والعائلية، وذلك من خلال توفير مرافق مجهّزة تستخدم دون رسوم أو بتكاليف رمزية، مما خفّض الأعباء المالية على الأسر، خصوصاً في المناسبات التي تتطلب عادةً استئجار قاعات خاصة.