اعتماد 5 فرسان مع منتخب التقاط الأوتاد في تصفيات مونديال 2026

أبوظبي في 6 ديسمبر/وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مشاركة 5 فرسان مع منتخبنا الوطني في تصفيات بطولة كأس العالم 2026، المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة، من 7 إلى 13 ديسمبر الجاري.

تضم القائمة فهد شنوان الشمري، وعيسى عبدالمجيد البلوشي، وعبدالله الشامسي، وسيف الحارثي، ومحمد صالح الحمادي.

وتغادر البعثة إلى القاهرة غدا الأحد برئاسة راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد، بالإضافة إلى مفتاح الحراصي إداريا، وأحمد القايدي مدربا.

وقال المزروعي إن يوم غد سيشهد وصول المنتخبات المشاركة في التصفيات، والكشف البيطري، والاجتماع الفني، وصولا إلى القرعة وتجربة الخيول بعد غد الاثنين، تمهيدا لانطلاق المنافسات على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأشار إلى أن فرسان المنتخب خاضوا مراحل عدة من الاستعدادات بمعسكر داخلي في أبوظبي، والمشاركة في البطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد بكل من أبوظبي ودبي، بدعم واهتمام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وضعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال المقرر في الأردن، إلى جانب منتخبات البحرين، ومصر، واليمن، وأستراليا، وليبيا، وكندا.