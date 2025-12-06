6 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم للخماسي الحديث بجنوب أفريقيا

دبي في 6 ديسمبر/ وام/ غادرت بعثة منتخب الإمارات للخماسي الحديث إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر الجاري، وتشمل منافسات البياثل (الجري والسباحة)، والترياثل (الجري والرماية والسباحة)، والليزر رن (الجري والرماية)، بمشاركة 1800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

ويضم وفد المنتخب 6 لاعبين هم: حمدان حمد القايدي، ومحمد خالد القايدي، وسعيد عمر الكتبي (تحت 9 أعوام)، وذياب عمر الكتبي، وسالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي (تحت 13 عاماً)، إلى جانب المدرب محمد قاسم خليل، وأحمد البادي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، وعدنان الهاشمي عضو مجلس الإدارة والأمين العام المساعد.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن المشاركة في النسخة الحالية محطة مهمة في مسيرة المنتخب، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يخوض فيها لاعبو الإمارات منافسات عالمية بهذا الحجم، وسط مشاركة واسعة من مختلف قارات العالم.

ولفتت المطروشي إلى أن نسخة هذا العام تحمل طابعاً استثنائياً، حيث تشهد للمرة الأولى منافسة الرياضيين من أصحاب الهمم إلى جانب اللاعبين الأصحاء على ميادين اللعب نفسها.