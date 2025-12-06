"أكتف أبوظبي" تطلق "مسراح" بمشاركة 100 شاب وشابة

أبوظبي في 6 ديسمبر/ وام/ تنطلق مهمة "مسراح" التي تشجع الشباب على النشاط البدني المستوحى من التراث الإماراتي -خلال الفترة من 8 إلى 22 ديسمبر الجاري وتنظمها مؤسسة الإمارات، ممثّلة ببرنامجها "أكتف أبوظبي".

وتنطلق المهمة لمسافة 1,000 كيلومتر، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين وتشهد مشاركة 100 شاب وشابة تأهّلوا عقب برنامج تدريبي مكثّف استمر شهرين، شمل نحو 500 مشارك من 35 جنسية تلقوا تدريباً عملياً ونظرياً في ركوب الإبل و"السنع" الإماراتي ومهارات الترحال في الصحراء، تحت إشراف هيئة أبوظبي للتراث .

وأوضح سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، في كلمته خلال المؤتمر، أن إطلاق مهمة "مسراح" يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن مشاركة 100 شاب تمثل خلاصة مرحلة تدريبية مكثفة عكست روح المثابرة والالتزام لدى شباب الإمارات.

وأكد أن "مسراح" ليست مجرد رحلة صحراوية، بل تجربة قيمية تعزز الارتباط بالتراث وقيم العطاء والعمل الجماعي، وتسهم في إعداد جيل فاعل في نهضة الوطن ومستقبله.

من جانبه، أكد منصور الظاهري، رئيس مجلس إدارة أكتف أبوظبي، أن رؤية مبادرة «مسراح» تركز على تشجيع الشباب على النشاط البدني المستوحى من التراث الإماراتي، وتعزيز صلتهم بتاريخهم وثقافتهم ضمن إطار يجمع بين الرياضة والهوية الوطنية.

وأكد خلفان الكعبي، مدير مبادرة "مسراح"، اكتمال الاستعدادات اللوجستية لدعم المشاركين على امتداد الرحلة، من خلال فرق طبية وأمنية وفنية ترافق القافلة على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات السلامة والتنظيم، إلى جانب تغطية إعلامية شاملة تتيح للجمهور متابعة مجريات المبادرة والتفاعل مع محطاتها.