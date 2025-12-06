ورش تطبيقية في "الملتقى العالمي للتطوع"

أبوظبي في 6 ديسمبر / وام /عقدت أمس، فعاليات "الملتقى العالمي للتطوع" تحت شعار "لأجلك يا وطن.. على خطى ونهج زايد العطاء" بمبادرة من زايد العطاء، وبإشراف برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، واعتماد أكاديمية الإمارات للتطوع، وتنظيم الوطنية للتدريب "تدريب".

وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية وورش العمل والتمارين التطبيقية .

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات، والرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات الوطني "جاهزية" أن العمل التطوعي يعد ركيزة أساسية في النهج الحضاري للدولة وأن الملتقى يجسد حرص الإمارات على تطوير بيئة تطوعية متكاملة تستثمر طاقات الشباب الذين يمثلون سفراء للدولة في ميادين العطاء الإنساني عالمياً.

من جانبهم، أكد كل من الدكتور خالد بومطيع، رئيس الجمعية العربية للمسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين، والعنود العجمي، رئيس برنامج الإمارات للقيادات التطوعية الشابة، والدكتور صلاح أبوبكر المصري، عضو برنامج القيادات الإنسانية الشابة من جمهورية مصر العربية، أن الملتقى يجسّد رؤية الإمارات في جعل التطوع محوراً رئيسياً للتنمية الاجتماعية .