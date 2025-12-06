مهرجان الياسات ينطلق في الظفرة 12 ديسمبر

الظفرة في 6 ديسمبر / وام / تنطلق في 12 ديسمبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة من «مهرجان الياسات» على الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبشراكة إستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ويستمر حتى 21 ديسمبر 2025.

وتقام فعاليات ومسابقات المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع، أيام الجمعة والسبت والأحد (من 12 إلى 14، ومن 19 إلى 21 ديسمبر)، وذلك لضمان استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار، وخلق أجواء اجتماعية وتراثية جاذبة للعائلات والجمهور، بما يمنحهم فرصة المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ويحتضن المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات والمسابقات البحرية والرياضية والتراثية، إلى جانب أنشطة مجتمعية وترفيهية تعبّر عن الهوية الوطنية، وتحتفي بالموروث البحري.

ويقدم المهرجان تجربة مجتمعية وترفيهية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة لأهالي مدينة السلع ومنطقة الظفرة، مما يعزز مكانته كأحد أهم الفعاليات الثقافية والترفيهية والسياحية في دولة الإمارات.

وينظم المهرجان 24 مسابقة بحرية ورياضية وشاطئية وتراثية، خصصت لها جوائز بأكثر من 7 ملايين درهم، بينها مجموعة من أبرز السباقات والبطولات البحرية والرياضية، منها سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي تبلغ جوائزه أكثر من 6 ملايين درهم، وسباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً وتبلغ جوائزه 600 ألف درهم، وسباق الياسات للريجاتا، إضافة إلى بطولة الهدد، وبطولة الياسات لصيد الشعري، ومسابقات الكيرم والدومينو للرجال والنساء، والسباحة، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية للكبار والصغار، ومسابقات الجري، والطبخ، وأجمل زي تراثي، وسباق الدراجات الهوائية، والألعاب الشعبية، وغيرها من السباقات والأنشطة الترفيهية والتوعوية المتنوعة.

ويتضمن المهرجان سوقاً شعبياً يضم عدداً من المتاجر التي تمثل منافذ تجارية للأسر المنتجة والمشاريع الناشئة لعرض المنتجات التراثية والصناعات التقليدية والمأكولات الشعبية الإماراتية.

كما خصص المهرجان مساحات للأطفال تشمل الألعاب والمسابقات، والأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات، مما يتيح دعم مواهب المجتمع المحلي، وتسليط الضوء على التراث الإماراتي، بجانب أنشطة توعوية يومية للجهات المشاركة، وإبراز الحرف اليدوية التقليدية، وتقديم عروض أدائية لفرق الفنون الشعبية، وغيرها من الفعاليات.

ويأتي مهرجان الياسات امتداداً لاهتمام إمارة أبوظبي بالحفاظ على التراث البحري وتعزيز دوره في المجتمع وللترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية، وتوفير تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة للزوار .