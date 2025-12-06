الفارسة مريم كريم تتوج بلقب كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة

أبوظبي في 6 ديسمبر/ وام/ أحرزت الفارسة مريم علي كريم، على صهوة الجواد"هامور دو مونتل" لإسطبلات الكمدة، لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، للإسطبلات الخاصة للقدرة ضمن فئة السيدات.

وأقيم السباق اليوم لمسافة 120 كلم، في الوثبة بمشاركة 105 فارسات، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحصدت البطلة اللقب مسجلة 4:23:14 ساعة، بمعدل 27.35 كلم/ساعة، وجاءت وصيفة الفارسة كوثر زيتون على صهوة "اس ام فا خوانيتا" لإسطبلات "الكمدة" أيضا، مسجلة 4:31:46 ساعة، و ثالثة الفارسة آمنة البلوشي، على صهوة "آت دايل رينج كيتي" لإسطبلات "المغاوير 2"، بزمن قدره 4:31:47 ساعة.

توج الفائزات سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وسعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وعلي الظاهري مدير مكتب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.وكريستينا أبودية مدير سباقات القدرة بالاتحاد الدولي للفروسية.

كما شارك في التتويج الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس لجنة القدرة باتحاد الفروسية، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.

ومن جانبها، توجهت الفارسة مريم كريم بطلة السباق، بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعمها ومساندتها للمرأة الإماراتية، وإتاحة الفرصة للفارسات للمشاركة في السباق والفوز بالجوائز.

وأكد العامري، أن السباق يرسخ مكانته المرموقة، ويجسد جهود دولة الإمارات الريادية في تمكين المرأة من القدرات التنافسية، من خلال المشاركة الواسعة للفارسات.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعم تطور رياضة الفروسية الإماراتية، وتوفير كافة الإمكانات، والدعم والرعاية للفعاليات المختلفة، بما تمثله هذه الرياضة من إرث وطني راسخ وملهم.

وأثنى محمد الحضرمي على الجهود الكبيرة لكوادر القرية في مختلف التخصصات الفنية والبيطرية، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السباق، بما يتماشى مع استراتيجية التطور النوعي لترسيخ التكنولوجيا الحديثة في تنظيم السباقات داخل الدولة وخارجها.

وبدورها قالت لارا صوايا، إن جهود الشركاء والرعاة، لها أثرها الملموس في نجاح الفعاليات المختلفة في سباق اليوم وخلال سباق كأس عيد الاتحاد الماضي، من خلال المبادرات المبتكرة، التي حظيت بالاهتمام والمتابعة من زوار وجمهور القرية.