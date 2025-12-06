سالم بن سلطان القاسمي يحضر أفراح الشحي والبلوشي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 6 ديسمبر /وام/ حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه بدر علي عبدالله الشحي بمناسبة زفاف نجله "سالم " إلى كريمة إبراهيم علي إبراهيم البلوشي في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح.

وبارك الشيخ سالم بن سلطان للعروسين وذويهما، متمنيا لهما حياةً زوجية سعيدة سائلا المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهم بالرفاه والبنين.

وتخلل الحفل مجموعة من الفنون والأهازيج والشلات التراثية الإماراتية قدمتها فرقة المقابيل الحربية.