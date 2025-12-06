جامعة الدول العربية ترحب بتمديد ولاية الأونروا

القاهرة في 6 ديسمبر/ وام/ رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أهمية القرار في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وأكد أبو الغيط أن الأونروا تظل الجهة الرئيسية لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن دورها أصبح أكثر إلحاحا مع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

ودعا الدول المانحة إلى سرعة توفير التمويل اللازم لسد العجز البالغ نحو 200 مليون دولار لضمان استمرار عمل الوكالة ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها.

مق/زي