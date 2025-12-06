انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للترايثلون للسيدات غداً بدبي

دبي في 6 ديسمبر/وام/ تنطلق غدًا منافسات النسخة الأولى من "كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025"، الحدث العالمي الأول من نوعه المخصص للسيدات، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، وفي إطار خطة دبي الرياضية 2033، تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للترايثلون، وتقام فعالياته في جزر دبي.

وتتضمن البطولة سباقات متعددة الفئات، تشمل سباق سوبر سبرنت للمسافات القصيرة جداً للمبتدئات للفردي والفرق، وتضم مسافة 400 متر سباحة و10 كيلومترات دراجات و2.5 كم جري. كما يشهد الحدث إقامة سباق السبرنت للهواة والفئات العمرية (فردي وفرق)، وتتنافس المشاركات فيه على مسافة 750 متر سباحة، و20 كم دراجات، و5 كم جري.

ويُقام السباق الرئيسي للمحترفات بمشاركة نخبة من بطلات العالم والأولمبياد، ضمن مسافة 750 متر سباحة، و20 كم دراجات هوائية، و5 كم جري.

وتبرز في قائمة المشاركات الأمريكية غوين يورغنسن بطلة أولمبياد ريو، والإندونيسية فالنتينا رياسوفا حاملة لقب كأس العالم للترايثلون المختلط، إلى جانب الإسبانيتين نويليا خوان وأليخاندرا سيغي، و هانا ماكسيمافا المتوجة بلقب بطولة العالم للأكواثلون 2025 في بونتيفيدرا.

كما تشهد البطولة مشاركة واسعة لمنتخبات الإمارات وبريطانيا والفلبين وأستراليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وروسيا والأردن وهولندا، إضافة إلى رياضيات من مختلف قارات العالم.