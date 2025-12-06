حملة "الإمارات نظيفة 2025" تنطلق في دبي

دبي في 6 ديسمبر/ وام/ انطلقت في دبي الدورة الـ 24 من حملة "الإمارات نظيفة 2025" التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة وبشراكة استراتيجية مع بلدية دبي، مسجلةً مشاركة مجتمعية واسعة بلغت 8,500 متطوع .

وانطلقت فعاليات الحملة، اليوم، في منطقة بر الروية وأسفرت الجهود عن 5570 كجم من النفايات العامة، و1000 كجم ورق، و350 كجم بلاستيك، و500 كجم خردة معدنية، و500 كجم زجاج، و50 كجم علب ألمنيوم، بما يعزز الأثر البيئي المباشر للحملة ويترجم نتائج ملموسة قابلة للقياس.

وتسير الحملة في مسار وطني يشمل جميع إمارات الدولة، على أن تختتم أعمالها في 16 ديسمبر بالعاصمة أبوظبي .

وأعربت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، عن تقديرها للمتطوعين والشركاء والرعاة الذين أسهموا في إنجاح الحملة، مؤكدةً أن النسخة الحالية تنسجم مع مستهدفات عام المجتمع والتوجه الوطني نحو تعزيز مفاهيم الوحدة والمسؤولية البيئية المشتركة.

وقالت إن الحملة، المستمرة منذ 24 عاماً، أصبحت منصة تعليمية وبيئية تفاعلية، وتقدم إسهاماً مباشراً في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بما يشمل العمل المناخي، تقليل النفايات، المدن المستدامة، حماية التنوع الحيوي وتعزيز الشراكات.

وقال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات – الراعي الرئيسي للحملة، إن المشاركة تأتي امتداداً لتعاون الشركة مع المجموعة لأكثر من ثلاثة عقود، تأكيداً لقيمة العمل البيئي المشترك ودوره في تعزيز مستقبل أكثر نظافة واستدامة.

وثمّنت المرعشي دعم رعاة الحملة الرئيسيين ماكدونالدز الإمارات وسالك، وشركاء الدعم كانباك الشرق الأوسط، دبي للاستثمار، فارنك، إلى جانب الشريك التقني أدنوك، إضافة إلى جهات متعددة شاركت في إنجاح الفعالية، ودور الشركاء الإعلاميين في إيصال رسالة المبادرة إلى جمهور واسع.