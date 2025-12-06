الوحدة يتصدر منافسات اليوم الأول من الجولة الختامية لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو

أبوظبي في 6 ديسمبر/ وام/ انطلقت اليوم منافسات الجولة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، وسط أجواء حماسية وترقب كبير من الجماهير للتعرف على بطل النسخة الحالية من البطولة المحلية الأغلى.

وفي ختام منافسات اليوم، تصدر نادي الوحدة النزالات، وتلاه نادي بني ياس وصيفاً، بينما حل نادي الجزيرة في المركز الثالث.

وشهدت نزالات اليوم مستويات عالية من الندية، حيث قدّم اللاعبون عروضاً قوية عكست الجاهزية البدنية والفنية للأندية والأكاديميات المتنافسة، في ظل تنظيم احترافي يعكس مكانة البطولة ودورها في رفع مستوى اللعبة على الساحة المحلية.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "يشكّل اليوم الأول من الجولة الختامية محطة مهمة للاعبين والأندية، فهو يضع الجميع أمام اختبار حقيقي لقدراتهم الفنية والذهنية قبل المرحلة الحاسمة غداً. وتعكس المنافسات حجم التطور الذي وصلت إليه الأندية والأكاديميات المشاركة، سواء من حيث جودة التحضير أو دقة التطبيق التكتيكي على البساط".

وأضاف:" تحظى البطولة بمكانة خاصة تدفع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم. ويتجلى الدور الكبير للاتحاد في تطوير منظومة العمل الفني والإداري، بوضوح في المستوى المرتفع للمنافسات، وقدرة اللاعبين على المنافسة وفق أعلى المعايير. نحن أمام يوم ختامي منتظر غدا، وثقتنا كبيرة بأنه سيشهد نزالات على قدر أهمية البطولة وقيمتها الفنية والمعنوية".

بدوره قال رافاييل فيجا، مدرب نادي العين: "نشارك في البطولة بنحو 20 لاعباً، وجاءت تحضيراتنا للجولة الختامية على أعلى مستوى، مع تركيز كبير على التفاصيل الفنية والبدنية التي تصنع الفارق في الأدوار الإقصائية. اللاعبون دخلوا اليوم الأول بعقلية ثابتة ووعي كامل بأهمية الجولة، وأظهروا التزاماً واضحاً بالخطة الموضوعة. نحن ندرك أن المنافسة صعبة، لكن أداء اللاعبين اليوم يعكس جاهزيتهم وقدرتهم على الوصول إلى أبعد نقطة. سنستثمر ما تحقق اليوم لتعزيز ثقتنا في منافسات الغد، ونعمل على مواجهة أي تحديات لضمان المنافسة على اللقب".

وقال عبدالرحمن عبدالحق لاعب نادي بني ياس لوزن تحت 62 كجم: "النزالات كانت قوية وسريعة الإيقاع، لكننا حضّرنا جيداً لهذه اللحظة ونجحنا في تنفيذ معظم الجوانب التي تدربنا عليها خلال الأسابيع الماضية. نؤمن بقدرتنا على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة، ونحرص على تقديم أداء يعكس قيمة شعار النادي وثقة الجهاز الفني، وآمال جماهيرنا".