برئاسة اليونسكو .. قمة BRIDGE تعلن عقد جلسة دبلوماسية مغلقة لبحث مستقبل نزاهة المعلومات في العالم

أبوظبي في 6 ديسمبر/ وام/ أعلنت قمة BRIDGE 2025 عن عقد جلسة مغلقة رفيعة المستوى، برئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، لبحث مستقبل نزاهة المعلومات والسرديات في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتداخل فيه التأثيرات الرقمية مع القرارات السياسية والاقتصادية.

وتستضيف الجلسة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والخبراء الدوليين من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وشركات التقنية العالمية، في مسار حواري يُعد من أهم مسارات القمة وأكثرها خصوصية.

وتهدف الجلسة المغلقة إلى مناقشة التحولات الحاسمة التي يشهدها النظام المعلوماتي العالمي، وتعزيز التفاهم بين مختلف الأطراف حول كيفية التعامل مع التحديات المتسارعة المرتبطة بالمعلومات المضللة، وسرعة انتشار المحتوى الرقمي، وتأثير السرديات في الدبلوماسية والمجتمعات.

كما ستستعرض الجلسة سبل بناء أطر تعاون دولية جديدة تضمن حماية الحقيقة، وتعزز الثقة العامة، وتضع أسسًا لاستجابة عالمية أكثر انسجامًا.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لدور قمة BRIDGE بوصفها منصة عالمية تجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخبراء والمفكرين لصياغة فهم مشترك للتحديات الكبرى التي تواجه مستقبل الإعلام والاتصال.

وأكدت قمة BRIDGE أن هذه الجلسة لا تهدف إلى فرض حلول جاهزة، بقدر ما تسعى إلى فتح مساحات للتفاهم المشترك، وتحديد نقاط الالتقاء بين مختلف الأطراف، وبناء أرضية صلبة لحوار دولي مستمر حول نزاهة المعلومات.

وستُستثمر الرؤى التي ستخرج بها الجلسة في إثراء مسارات تعاون مستقبلية مع منظمات دولية تعمل في مجالات تطوير الإعلام ومحو الأمية الرقمية وحماية نزاهة السرديات.