محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير والكتبي يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد

دبي في 6 ديسمبر/ وام/ حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم في قاعة الرمال بدبي، سالم سعيد بن غديّر وغديّر مطر بن غديّر وحمد ضعيف بن غديّر ومشعان سعيد بن غديّر بمناسبة زفاف أنجالهم مطر سالم سعيد بن غديّر، على كريمة علي عبيد بن غديّر، ومطر غديّر مطر بن غديّر على كريمة مطر سعيد بالمرير الكتبي، وراشد حمد ضعيف بن غديّر على كريمة سالم راشد بن غديّر، وسعيد مشعان سعيد بن غديّر على كريمة صابر سعيد صابر الكتبي.

وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.