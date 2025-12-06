عجمان تستعرض رؤيتها التنموية وتطلق شراكات إعلامية عالمية في قمة "بريدج 2025"

عجمان في 6 ديسمبر /وام/ تشارك حكومة عجمان في قمّة "بريدج 2025" بعدد من جهاتها الحكومية، يتقدّمها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان حيث تقدم كل جهة خبراتها ومبادراتها وفق اختصاصها، لتعكس النمو والتطور المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وتسعى الجهات الحكومية خلال مشاركتها إلى بناء شراكات نوعية جديدة مع أبرز المنصات والشركات العالمية، إذ يعمل المكتب الإعلامي، إلى جانب الجهات الأخرى كل حسب اختصاصه، على توسيع شبكة التعاون لتعزيز منظومة الاتصال الحكومي، تطوير أدوات صناعة المحتوى، وعرض قصص نجاح عجمان للعالم، كما تتيح هذه الشراكات فرصاً للتدريب ونقل المعرفة وتنفيذ مشاريع مشتركة توظف أحدث التقنيات وتبتكر حلولاً إعلامية مستقبلية تدعم تطلعات الإمارة المستقبلية.

ويبرز المكتب الإعلامي لحكومة عجمان دور الإمارة كمركز للإعلام والابتكار، إلى جانب تعزيز مكانة عجمان كوجهة مثلى للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، بينما تركز دائرة السياحة والثقافة والإعلام على الترويج للإمارة ثقافياً وسياحياً، فيما تستعرض هيئة النقل من خلال "مختبر عجمان للنقل" أحدث مبادرات الهيئة في مجال الابتكار وتطوير حلول مستقبلية لمنظومة النقل، وتستعرض دائرة البلدية والتخطيط خدمة "صدى المجتمع" لتحليل البيانات لفهم اتجاهات الجمهور، و"موروثنا حي" لتوثيق الموروث الإماراتي بأساليب مبتكرة تعزّز التواصل بين الماضي والحاضر.

كما تقدم دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الفرص العقارية الواعدة، وخدمات متميزة، لاسيما خدمة " البيع عن بعد " وباقة "تملك في عجمان" التي استحدثتهما الدائرة بغية رفع جودة الحياة واستعراض النهضة العقارية في الإمارة، في حين تستعرض المنطقة الإعلامية الحرة مبادرتها الرقمية بالكامل "ون كليك" لرواد الأعمال والمستثمرين لتأسيس أعمالهم وتنميتها بسرعة ووضوح وتجربة سلسة، فيما يسعى تلفزيون واستيديوهات عجمان لاستقطاب أبرز المنتجين العالميين لتصوير أعمالهم في الإمارة.

وأكّد سعادة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أنّ مشاركة المكتب الإعلامي كشريك إعلامي في قمّة بريدج 2025 تندرج ضمن رؤية حكومة عجمان لتعزيز حضور الإمارة على الخارطة الإعلامية العالمية، ونقل قصتها إلى جمهور واسع من صنّاع الإعلام والمحتوى، مشيراً إلى ان " القمة فرصة نوعية نُعرّف من خلالها برؤية عجمان 2030، وبالنمو المتسارع للقطاع الإعلامي بالإمارة، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الحكومية في دعم بيئة إعلامية مبتكرة ومسؤولة".

وأضاف : نعمل عبر تواجدنا في قمّة بريدج على استعراض قصص النجاح والتجارب الملهمة التي تسجّلها عجمان في القطاعات الحيوية كافة، وبناء شراكات دولية جديدة، وفتح آفاق تعاون أوسع تعزز دور الإمارة كمركز صاعد للإعلام والابتكار، ونفخر بتمثيل عجمان في هذا الحدث العالمي الذي يشارك فيه نخبة من رواد الإعلام والمحتوى من أكثر من 50 دولة.

من جانبها، قالت أمل البلوشي مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان إن مشاركة المكتب في هذا الحدث العالمي تؤكد التزامنا بتطوير صناعة المحتوى في الإمارة، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي، ونعمل على بناء قدرات إعلامية مبتكرة، وخلق تجارب تعكس هوية عجمان وقيمها وتطلعاتها المستقبلية.