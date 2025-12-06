تتويج الفائزين بجوائز مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية

دبي في 6 ديسمبر / وام / توجت هيئة الثقافة والفنون في دبي الفائزين بجوائز مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية خلال اختتام فعاليات نسخته الأولى التي هدفت إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الشابة في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم المهنية وإنتاج أعمال نوعية تثري المشهد الثقافي المحلي وتعزز مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الإبداعي.

وشهد حي الشندغة التاريخي حفل التكريم بحضور الدكتور صلاح القاسم مستشار في دبي للثقافة وفاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة وعدد من الفنانين والمسرحيين وأعضاء لجان التحكيم الذين تابعوا المنافسات النهائية التي قدم خلالها المشاركون أعمالا مسرحية وموسيقية ولوحات فنية عكست شغفهم وإبداعاتهم.

وشهد حفل تكريم الأعمال المسرحية فوز مسرحية "علبة كبريت" لفرقة مسرح العين بأربع جوائز من بينها أفضل عمل مسرحي متكامل وأفضل سينوغرافيا متكاملة وأفضل تأليف شبابي وأفضل ممثل شاب فيما حصل عرض الهوى غرام لفرقة مسرح دبي الوطني على 3 جوائز شملت أفضل إخراج شبابي وأفضل ممثلة شابة وأفضل موهبة واعدة .

كما نالت مسرحية "رماد" لفرقة "آرت ميز" جائزتي أفضل جهد ترويجي للعرض المسرحي والابتكار في الفن الأدائي فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لمسرحية ليلة مقتل تشيخوف وقدمت جائزة خاصة للفنان عبدالعزيز الخميس تقديرا لإسهامه في تصميم العناصر الصوتية.

وفي محور الموسيقى فاز الهادي جبريل محمد بجائزة أفضل دمج موسيقي وحصل فارس العلي على جائزتي أفضل عازف بيانو وأفضل موهبة إماراتية صاعدة كما فاز حمد عمر الحضرمي بجائزة أفضل عازف قانون شاب ونالت كريسنس فرنسيسكا رودريغز لقب أفضل مغنية فيما حصل جوزيف طميه على جائزة أفضل عازف قانون محترف وفازت أميرة جمعة راشد العلي بجائزة أفضل موسيقي متعددة الآلات ونالت أبرار جائزة أفضل موزع موسيقي وعازف بيانو وفاز يحيى نادي بجائزة أفضل مغن محترف فيما حصلت ماريا مصراني على جائزة أفضل عازفة بيانو.

وفي الفنون الشعبية حصدت فرقة مسرح الشباب للفنون المركز الأول تلتها فرقة "اليزوة" ثم جمعية دبي للفنون الشعبية والتجديف فيما أكدت لجنة التحكيم في تقريرها أهمية تدريب المواهب الشابة وتنظيم ملتقى سنوي للفنون الشعبية واستحداث جائزة للتأليف المسرحي وتشجيع إعادة عرض الأعمال الفائزة لرفع استدامة الإنتاج ودعم القطاع المسرحي.

وأشادت اللجنة بدور المواقع التراثية في احتضان الفعاليات وتعزيز ارتباط الأجيال بالتراث المحلي.

وأكدت فاطمة الجلاف حرص دبي للثقافة على تمكين الشباب ودعم الفنون الأدائية وقالت إن المهرجان يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية مهاراتها وتوفير منصة للتعبير الإبداعي بما يعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية ويثري الحراك الفني في دبي مشيرة إلى أن إقامة الحدث في حي الشندغة أتاح للمشاركين تقديم أعمال مبتكرة عززت تفاعل الجمهور.