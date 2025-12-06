البرلمان العربي يرحب بالموقفين الصيني و الفرنسي الداعمين لحل الدولتين

القاهرة في 6 ديسمبر /وام/ رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بالموقفين الصيني والفرنسي الداعمين لتنفيذ حل الدولتين وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أهمية هذا التوافق في دعم مسار السلام العادل.

وأشاد اليماحي بتأكيد الجانبين على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل القطاع دون عوائق، مثمنا إعلان الرئيس الصيني شي جين بينج تقديم 100 مليون دولار لدعم الفلسطينيين وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المواقف تعكس التزاما بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى استمرار البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.