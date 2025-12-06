مانشستر سيتي يفوز على سندرلاند في الجولة 15 من الدوري الانجليزي

لندن في 6 ديسمبر/ وام/ فاز مانشستر سيتي على سندرلاند 3-0 اليوم في ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الاسبوع الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 31 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر 33 نقطة، والذي خسر اليوم أمام أستون فيلا 1 /2 في ملعب الأخير.

سجل للسيتي كل من روبن دياز ق 31، ويوشكو جفارديول ق 35، وفيل فودين ق 65.

وضمن الجولة ذاتها فاز ايفرتون على نوتينجهام فورست 3-0، وفاز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي 2-1، وفاز توتنهام على برينتفورد 2-0، وتعادل بورنموث مع تشيلسي بدون أهداف.