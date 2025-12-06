فيرستابن أول المنطلقين في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 غدا

أبوظبي في 6 ديسمبر/ وام/ حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول أسرع زمن في التجارب التأهيلية اليوم السبت على حلبة مرسى ياس، لينطلق وصيف بطل العالم للفورمولا1 غدا من المركز الأول في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بنسختها الـ17، والذي سيحسم لقب بطولة العالم.

وحقق فيرستابن 1:22:207 دقيقة، فيما حقق لا ندو نوريس 1:22:408 دقيقة، خلال التجارب التأهيلية.

ويتقدم لاندو نوريس سائق ماكلارين بفارق 12نقطة عن الهولندي فيرستابن، و16 نقطة عن الاسترالي أوسكار بياستري زميله في فريق ماكلارين، وذلك في الترتيب العام.