شرطة أبوظبي تبحث مع وفد مملكة تونغا التعاون بمجالات العمل الشرطي والأمني

أبوظبي في 6 ديسمبر / وام / بحثت شرطة أبوظبي مع وفد من مملكة تونغا سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، واستعراض فرص المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، بالإضافة إلى التعرف على الدور الريادي للأكاديمية في اعتماد أحدث التقنيات في التدريب الشرطي والأمني بما يواكب أرقى المعايير والممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد الزائر برئاسة سعادة هونورابل أكاولا سفير مملكة تونغا

و أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفد مملكة تونغا على أبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة التي تعزز استدامة الأمن في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.

وثمّن الوفد الزائر الإنجازات التطويرية والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، مؤكدا أهمية تطوير الشراكات الدولية، وتبني المبادرات التقنية المشتركة، وتبادل الخبرات لما له من أثر إيجابي في تعزيز العمل الأمني.